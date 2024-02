Burkina Faso : La nation rend hommage à Arsène Bongnessan YE

publicite

Ce lundi 05 Février 2024 au siège de l’Assemblée législative de Transition (ALT) à Ouagadougou, le Burkina Faso a rendu un hommage à l’ancien président de l’Assemblée des députés du peuple (ADP), le Docteur Arsène Bongnessan YE, décédé le 30 janvier 2024 au Maroc.

Les plus hautes autorités, les députés de l’ALT, les amis et connaissances du défunt ont marqué de leur présence cette cérémonie d’hommage.

« Dr Arsène Bongnéssan YE a toujours su rassembler les forces politiques, sociales et culturelles autour d’un projet commun : celui de la construction de notre nation, prospère et inclusive. Il a été un artisan infatigable du dialogue, de la réconciliation et du développement. Il a initié et soutenu de nombreuses réformes, lois et initiatives visant à renforcer les institutions, la démocratie, la justice, l’éducation, la santé, l’environnement, l’économie et la sécurité de notre pays.

Il a été un défenseur acharné des intérêts et des aspirations de notre peuple, sur la scène nationale et internationale. Dr Arsène Bongnéssan YE a été un exemple de probité, d’humilité, de dévouement et de patriotisme. Il a servi son pays avec honneur, dignité et loyauté. Il a aimé son pays avec passion, fierté et espoir », a laissé entendre le Dr Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée Législative de Transition, représentant le Chef de l’Etat. Pour ses proches, il a été « un père, un époux, un ami, un mentor, un guide, un modèle pour nous tous ».

En rappel, le Docteur Bongnessan Arsène YE a occupé de hautes responsabilités au Burkina Faso. Médecin militaire de formation, il a dirigé en 1987 le secrétariat général national des comités révolutionnaires (CNR). Il devient membre du Comité exécutif du Front populaire en tant que secrétaire national de 1990 à 1991. En 1990, il a présidé la Commission constitutionnelle chargée de rédiger la constitution adoptée le 2 juin 1991.

Élu pour la première fois député le 24 mai 1992, il devient Président de l’Assemblée des députés du peuple (1992-1997). Homme politique de premier plan, il a présidé de 1993 à 1996 le Mouvement de l’Organisation pour la démocratie populaire / mouvement des travailleurs (ODP/MT) puis par la suite le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) de 1996 à 1999.

Il sera régulièrement élu député à l’Assemblée nationale en 1997, en 2002, en 2007 et en 2020. Il a également été plusieurs fois membre du gouvernement: ministre d’Etat à la présidence du Faso (juin 1997 à janvier 1999), ministre d’Etat à l’Agriculture (janvier 1999 à octobre 1999), ministre d’État à l’Environnement (octobre 1999 à 2000) ministre d’Etat chargé des réformes institutionnelles et des relations avec le parlement (avril 2011 à octobre 2014).

Artisan de l’avènement de la quatrième République au Burkina Faso à travers la commission constitutionnelle dès 1990, il a également été Directeur exécutif du Centre d’études et de recherches sur les pratiques de la démocratie (CERPRADRE). Né à Bagassi le 10 octobre 1957, Son Excellence Docteur Bongnessan Arsène YE, colonel major à la retraite, décédé le 30 janvier dernier, sera inhumé le 06 février 2024 dans son village natal dans la province du Mouhoun.

Akim KY

Burkina 24

