Koulpélogo : Des terroristes neutralisés, du matériel récupéré

Les Forces combattantes ont neutralisé, hier lundi 5 février 2024, des terroristes dans la zone de Ouargaye (province du Koulpélogo) et récupéré du matériel de combat, a renseigné l’AIB ce mardi citant des sources sécuritaires.

Le 5 février 2024, des groupes de terroristes sont venus en nombre attaquer une position des VDP de Koogo, près de Ouargaye. Les boys se sont battus avec courage, obligeant les criminels à prendre la fuite.

Mais ce n’était que partie remise. En effet, les vecteurs aériens, appelés à la rescousse, vont suivre la longue colonne de fuyards. Les pilotes vont alors les attendre à Welgiemsifou, à trois kilomètres de Koogo.

Dès leur arrivée, un missile va viser le milieu de la meute et faire le maximum de victimes. Des rescapés abandonnent leurs motos, croyant fuire plus vite à pieds. Peine perdue, les Forces combattantes arrivent sur les lieux et achèvent la mission.

Les opérations se poursuivent dans la zone et ailleurs pour le rétablissement de la paix et de la sécurité.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

