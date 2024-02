Coopération : L’axe Ouagadougou-Caracas prend un nouvel élan

publicite

La cérémonie, marquant l’ouverture officielle de la première commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela, est intervenue le 6 février 2024 à Caracas.

Elle a été co-presidée par Iván GIL, ministre du Pouvoir populaire pour les Relations extérieures de la République Bolivarienne du Venezuela, et Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.

Dans son allocution, le chef de la diplomatie burkinabè s’est rejoui de la tenue effective de cette toute première commission mixte de coopération, entre le pays des Hommes intègres et celui de Simón BOLIVAR et de Hugo CHAVEZ, une rencontre qui va certainement ouvrir une nouvelle ère d’une relation forte et promise, et d’un avenir prospère pour les peuples des deux pays.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a indiqué la nécessité pour les acteurs du moment, de faire mieux que les prédécesseurs qui ont tracé les sillons de cette belle coopération.

«La présente Commission Mixte nous donne l’opportunité de sceller des Accords solides, dans les divers domaines qui pourraient apporter une plus-value dans la coopération entre nos Etats, et pour le bonheur de nos populations respectives. A cet effet, le défi qui s’impose à nous est double. Il s’agit non seulement de traduire en réalité la volonté politique manifestée par nos gouvernements respectifs, et aussi de créer un terreau fertile à l’accomplissement d’une coopération Sud-Sud exemplaire et à même de servir de vitrine pour d’autres coopérations futures », a indiqué le chef de la diplomatie burkinabè.

Le ministre du Pouvoir populaire pour les Relations extérieures de la République Bolivarienne du Venezuela, a également traduit sa satisfaction de voir la tenue de cette première commission mixte de coopération entre son pays et le Burkina Faso, tout en soulignant la nouvelle vision de la politique étrangère de son pays, qui consiste à prôner la pluripolarité, avec une grande importance accordée aux Etats africains qui veulent affirmer leur souveraineté comme le Burkina Faso.

Pour Iván GIL, la vingtaine de projets d’accords soumis à l’examen des experts, est une preuve que les deux pays sont véritablement décidés à approfondir leur coopération.

Citant le volet échanges commerciaux par exemple, le chef de la diplomatie vénézuélienne a estimé que le Burkina Faso étant un grand producteur d’or et de coton, et la République Bolivarienne du Venezuela disposant d’importantes réserves de pétrole, la coopération économique ne peut être que gagnant-gagnant pour les deux pays.

La tenue de cette première commission mixte de coopération, est la concrétisation d’une promesse faite en mai 2023 par le Premier Ministre Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA, de faire de l’axe Ouagadougou-Caracas, un des pôles majeurs de la politique étrangère du Burkina Faso, dans le cadre de la diversification des partenaires voulue par la Transition avec à sa tête, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition Chef de l’État.

DCRP/MAECR-BE

