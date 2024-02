Burkina Faso : « Notre retrait de la CEDEAO n’est orienté contre personne » ( Me Appolinaire Kyelem de Tambèla)

Suite au retrait des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) de la CEDEAO, plusieurs inquiétudes ont jailli de part et d’autres. Deux semaines après cette décision, le premier ministre, Me Appolinaire Kyelem de Tambèla, a jugé opportun de prêter une oreille attentive aux acteurs du secteur privé, ce lundi 12 février 2024 à Ouagadougou.

« Le retrait de la CEDEAO va nous permettre de nous réorganiser en fonction de nos intérêts et de signer des accords bilatéraux avec ceux qui le voudront, dans divers domaines en fonction des intérêts réciproques. Et de manière indépendante sans l’immixtion d’une quelconque puissance que ce soit.

Rien n’empêche donc, de renouveler ou d’adapter en cas de besoin nos relations avec chaque Etat membre de la CEDEAO. Mais plus jamais, personne ne pourra encore (…) nous imposer ou nous faire subir quoi que ce soit.

Notre retrait de la CEDEAO n’est orienté contre personne, contre aucune institution, contre aucun Etat. Il vise à assumer notre souveraineté et à assurer la sécurité et la prospérité des populations de notre espace. Toutefois, nous saurons répondre aux provocations d’où qu’elles viennent », Me Appolinaire Kyelem de Tambèla.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

