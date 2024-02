Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale : Une nouvelle promotion prête à servir ! 

publicite

En vue de répondre à l’une des politiques du gouvernement, qui est la course vers l’autosuffisance alimentaire, et la promotion du consommons local, une nouvelle promotion de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA) a effectué sa sortie de promotion, ce vendredi 16 février 2024, à Ouagadougou.

Le sous-secteur de l’élevage au Burkina Faso constitue un pilier important de l’économie nationale à côté de l’agriculture et plus récemment, de l’extraction minière. Il contribue pour plus de 18% à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) et représente près de 26% des exportations en valeur (PNDEL, 2010).

Il est par ailleurs la principale source de revenus de plus de 80% des ménages ruraux burkinabè et contribue à la création de l’emploi, à l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des ménages vulnérables.

Vu l’importance de ce secteur, il est de bon ton pour le gouvernement de veiller à renforcer les effectifs de ces acteurs et à leur formation. C’est à cela que répond la sortie de la nouvelle promotion des élèves de l’ENESA forte de 325 agents, soit 186 agents techniques d’élevage et de santé animale, 124 techniciens supérieurs d’élevage et de santé animale, 3 techniciens supérieurs de laboratoire d’élevage, 4 conseillers d’élevage et de santé animale et 8 ingénieurs d’élevage et de santé animale.

Pour les impétrants, c’est avec grande passion qu’ils sont prêts à mettre leurs formations en valeur, pour l’intérêt de la nation. « Nous sommes vraiment très fiers d’avoir relevé le défi de suivre les cours avec assiduité. On a fait le concours pour servir dans toutes les localités du Burkina Faso, et aujourd’hui vue la situation que le pays traverse, je pense que s’il y a des zones qui sont libérées, nous on est prêts pour aller servir », a promis Lassané Bognini, délégué des élèves de l’ENESA.

« Offensive agropastorale et halieutique : quelles contributions de l’ENESA et des diplômés en élevage et santé animale pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle du Burkina Faso », c’est le thème de cette sortie de promotion. Cette thématique, des dires du ministre délégué chargé des ressources animales, Dr Amadou Dicko, rentre en droite ligne avec la vision du prédisent du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Aussi, a-t-il lancé des mots d’encouragement à ces filleuls, à être surtout des agents exemplaires. « Vous devez être des agents loyaux et dévoués aux institutions de l’Etat, respectueux de l’intérêt général et engagés en faveur de la cohésion sociale. La nation toute entière attend de vous une contribution significative, dans le combat de la croissance, de l’élimination de la faim, du renforcement de l’Etat de droit et de la justice sociale », a-t-il soutenu.

Pour joindre l’acte à ces mots d’encouragement, des attestations et des présents ont été remis aux meilleurs élèves de la promotion.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

