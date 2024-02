Sport : Roberto CARLOS fait porte-voix du football burkinabè à l’extérieur

publicite

Roberto Carlos a été nommé le jeudi 15 février 2024 «Ambassadeur de Football du Burkina Faso» par le Ministre en charge des Sports, Dr Boubakar SAVADOGO. C’était à l’occasion du match gala auquel la star brésilienne du Real Madrid Roberto CARLOS, a pris part au Palais des Sports de Ouaga 2000.

En enfilant cette écharpe d’Ambassadeur, Roberto Carlos devient, à entendre le ministre, «le porte-voix du football burkinabè à l’étranger pour permettre à nos sportifs d’accéder facilement au cercle international».

Pour le match de gala, cinq matchs ont été au programme de la soirée avec 6 équipes : l’équipe du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, celle des arbitres, des journalistes sportifs, des anciens internationaux, du fan club du Real Madrid et celle regroupant les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

La finale qui a mis aux prises l’équipe des VDP et FDS et celle du fan club du Real Madrid, a été dominée par les premiers cités sur le score de (4-1).

Le Ministre en charge des Sports, Dr Boubakar SAWADOGO, a signifié que plus tôt dans la matinée, l’ambassadeur FIFA a eu des échanges de haut niveau sur des projets pour le Burkina Faso notamment le développement des petites catégories et des stratégies pour une bonne promotion du sport dans notre pays et à l’international.

Le séjour de Roberto Carlos se poursuit au Burkina ce vendredi où il est attendu au stade Issoufou Joseph CONOMBO pour assister au match EFO # ASECK.

Source : Ministère en charge des sports

