Universités du Burkina Faso : Le handisport fait son entrée dans la nouvelle saison culturelle et sportive

Le Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) a lancé ce jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou la saison culturelle, sportive et de loisir 2024 – 2025. Au programme de cette saison, au moins quatre innovations sont signalées pour le bonheur des étudiants des universités publiques et privées du Burkina Faso.

Après une saison sportive et culturelle 2022-2023 au bilan satisfaisant, les étudiants des universités burkinabè s’apprêtent à vivre une nouvelle saison avec en perspective de nouveaux challenges sous la houlette de la direction des loisirs, des activités culturelles et sportives du CENOU.

Pour cette nouvelle saison, en plus des activités traditionnelles que sont les championnats inter universitaires en football homme et en handball dame, il sera organisé des championnats en basketball homme et en volleyball féminin.

« Ce seront donc quatre plateaux de championnats qui seront offerts aux étudiants », se félicite le Directeur Général du CENOU, Noel Thiombiano. Toujours dans la dynamique des innovations et pour être plus inclusif, une compétition de handisport est intégrée au programme de la nouvelle saison.

Il s’agit d’une course de vitesse pour les déficients visuels et le lancé de poids pour les déficients moteurs. A ces innovations, s’ajoute une compétition de culture générale dont l’objectif est de donner aux étudiants des indicateurs de talents intellectuels et de connaissances générales.

Pour planter le décor de cette nouvelle saison et en guise de lever de rideau, un cross populaire et une séance d’aérobic ont marqué la cérémonie de lancement à laquelle ont pris part étudiants, personnel enseignant et autorités politiques.

Le Secrétaire Général du ministère de l’enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Pr Samuel Paré, présent lors de cette cérémonie, a exprimé l’engagement du ministère aux côtés du CENOU pour que ces activités soient pérennes.

Il a souhaité que ces occasions soient mises à profit pour que les différents acteurs puissent être sensibilisés pour mener ces activités sportives de façon régulière mais aussi promouvoir la culture afin dit-il « que nous puissions avoir un repère dans notre identité pour avancer dans le développement de notre pays ».

« Les activités sportives et la culture sont des points très importants pour permettre un épanouissement réel de l’humain et dans ce cas particulier, nos étudiants.

Il est donc très important que ces activités puissent se mener dans un cadre bien structuré pour permettre une expression saine de l’ensemble de tous les acteurs impliqués notamment les étudiants afin que nous puissions avoir des corps sains qui vont pouvoir bien étudier et qui vont pouvoir contribuer au rayonnement de notre nation et dans ce cas particulier, à la pacification de notre pays », a poursuivi le secrétaire général du ministère de l’enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Tout en invitant les étudiants à faire siens ces championnats et à en faire des tremplins pour leur propre promotion, le DG du CENOU dit s’attendre à ce que les universités aussi bien publiques que privées participent à ces jeux conformément aux cahiers de charge qui ont été élaborés à cet effet.

