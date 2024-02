Santé : 1269 cas suspects de rougeole détectés au Burkina Faso

publicite

Le ministère en charge de la santé a présenté ce samedi 17 février 2024 à Ziniaré l’état actuel de la situation d’une éventuelle épidémie de rougeole au Burkina Faso.

La rougeole, cette maladie très contagieuse fait des victimes au Burkina Faso. En effet, pour l’année 2023, 2 190 cas suspects dont 960 confirmés et malheureusement 5 décès ont été enregistrés. Et à la période du 1er janvier au 10 février 2024, soit à la 6e semaine de cette année, 1 269 cas suspects de rougeole ont été répertoriés et le Burkina Faso a enregistré 4 décès.

Ce constat préoccupant a été fait par Aka Vidoumou, agent à la direction de la protection de la santé et de la population. « Ces chiffres nous amènent à tout d’abord renforcer la communication à l’endroit de la population et aussi que la connaissance de la maladie soit beaucoup plus renforcée.

Mais aussi il faut entreprendre des actions auprès des formations sanitaires pour désengorger là où les afflux sont massifs pour que la transmission ne se fasse pas à travers une continuité de nos patients », a déclaré Dr Ahmed Sawadogo, directeur de la protection de la santé et de la population.

Ces cas de rougeole concernent, selon Dr Ahmed Sawadogo, les districts de Boulmiougou et de Bogodogo dans la région du Centre, de Ouahigouya dans la région du Nord, la région de Tougouri dans le centre-nord et enfin les districts de Solenzo et de Boromo dans la Boucle du Mouhoun.

Afin de venir à bout de ces cas de rougeole, le gouvernement à travers le département en charge de la santé publique prévoit plusieurs actions. Ainsi, a fait savoir Dr Ahmed Sawadogo qu’une campagne de vaccination à l’échelle nationale sera lancée le 15 mars. Mais situation oblige, le ministère en charge de la santé envisage dans les districts sanitaires avec un fort taux de cas suspects de rougeole, une campagne de vaccination qui débutera ce 26 février.

Au total, la campagne de vaccination concernera plus de 3 millions d’enfants âgés de 9 à 59 mois. C’était l’occasion d’inviter l’ensemble de la population à adhérer à ces campagnes de vaccinations.

Ce partage sur les données en cours sur la situation de la rougeole au Burkina Faso est intervenu à l’occasion d’une rencontre d’information et de formation des femmes et hommes de médias de la région du centre sur la rougeole. Ces derniers ont été outillés entre autres sur la rougeole, sur comment elle se manifeste et se transmet.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

