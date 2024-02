Burkina Faso : Plusieurs terroristes neutralisés près de Djibo

publicite

Plusieurs terroristes ont été pistés ce mercredi 21 février 2024, aux encablures de Djibo avant d’être neutralisés dans des frappes de l’armée burkinabè, renseigne l’Agence d’information du Burkina (AIB) citant des sources sécuritaires.

Les commandos du 14e Régiment interarmes (RIA) de Djibo ont tendu à l’Est de la ville, le 18 février 2024, une embuscade à un groupe terroriste.

L’assaut a permis de tuer plusieurs criminels et de récupérer du matériel de guerre. Le mercredi 21 février 2024, une quarantaine de terroristes sont arrivés sur les lieux pour évaluer les dégâts. Ils sont aperçus par les guetteurs du RIA puis pris dans le viseur des vecteurs aériens.

Pendant leur retrait, les terroristes seront suivis jusque dans un hameau abandonné où les attendaient d’autres criminels. Le grand groupe se retrouve sous un arbre pour le compte rendu.

C’est en ce moment précis que les vecteurs aériens vont les frapper avec précision. Les plus chanceux s’en sortent et prennent la fuite, laissant leurs compères dans les flammes. Mais ils seront rattrapés et traités avec succès.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

