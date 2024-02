Action citoyenne : Coup de balai de l’AJIDD au Centre National des Semences Forestières (CNSF)

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association Jeunesse Initiative pour le Développement Durable (AJIDD) a mené une journée de salubrité au sein de la Direction des opérations des eaux et forêts ainsi que le Centre National des Semences Forestières (CNSF) dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou ce vendredi 23 février 2024.

La suite après cette publicité

Des arbres jonchaient le mur de la Direction des opérations des Eaux et forêts ainsi que du Centre National des Semences Forestières (CNSF) dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, et encombraient la circulation. Dans la soirée du vendredi 23 février 2024, des membres de l’Association Jeunesse Initiative pour le Développement Durable(AJIDD) ont dégagé la voie à coups de machette et de balai.

« Cette voie c’est notre voie. Nous passons tous les jours et nous voyons les arbres qui cachent la visibilité des passagers. Voilà ce qui nous a motivés de venir à la Direction des eaux et forêts et au Centre des semences forestières. Nous résidons dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, c’est aussi notre environnement. Personne ne va venir faire cela à notre place », a laissé entendre Jean Paul Gaméné, président de l’AJIDD.

À travers ces actions, l’Association Jeunesse Initiative pour le Développement Durable(AJIDD) donne une leçon de citoyenneté à la jeunesse. « Nous sommes en train de conseiller nos petits frères qui sont assis pour dire, ici il y a des gens qui travaillent nuit et jour, mais qui sont présents.

Pendant ce temps, il y a des jeunes qui ne travaillent pas mais qui sont assis dans des kiosques et dans les cabarets, ils ne veulent pas venir faire ces initiatives. Nous demandons à l’autorité aussi, d’accompagner les gens dans les belles initiatives. Sinon l’AJIDD est un fleuve, même si vous venez avec un camion, vous ne pouvez pas finir les idées », a-t-il lancé.

Traoré Téné, Lieutenant des eaux et forêts ainsi que Léopold Sawadogo, agent au centre national des semences forestières, ont tous apprécié l’initiative de l’AJIDD. « Nous les encourageons à fournir plus d’efforts. Pas seulement au CNSF ou à la direction des opérations. Qu’ils aillent dans d’autres services aussi nettoyer. C’est le Faso qui gagne », a exprimé Léopold Sawadogo.

Crée en 2020, l’Association Jeunesse Initiative pour le Développement Durable (AJIDD) est une association qui agit dans le secteur de l’économie, du sport, la protection de l’environnement, etc.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite