Un bilan positif pour le projet « Art Re-création, la nouvelle dynamique des arts de la rue »

Le projet « Art Re-création, la nouvelle dynamique des arts de la rue », porté par le collectif ACMUR au Burkina Faso, a connu son apothéose ce samedi 24 février 2024. En terme de bilan, ce projet de valorisation des spectacles de la rue a connu la construction d’un chapiteau de 500 places, des ateliers de formation des acteurs et des spectacles gratuits offerts à la jeunesse.

Un an après le lancement de ses activités, le projet « Art Re-création, la nouvelle dynamique des arts de la rue » est terminé, parlant de sa première phase. Ce samedi 24 février 2024, le collectif ACMUR au Burkina Faso, porteur de l’initiative a procédé à sa clôture avec un bilan à l’appui.

Ce projet est une initiative de valorisation des spectacles des arts de la rue selon Boniface Kagambega, le porteur de l’initiative. C’est pourquoi dans ses lignes de conduite, un chapiteau mobile de 500 places a été construit. « Le projet c’est pour permettre d’avoir des nouvelles voix, de nouvelles propositions pour ce qui est de l’art dans l’espace public.

Comme ce chapiteau. Les artistes de rue pendant longtemps ils jouaient dehors. Avec le changement climatique il y a le vent. Pendant longtemps aussi nous avions des périodes où nous ne pouvions pas travailler à cause de la pluie. Donc il va nous permettre de travailler toute l’année », a expliqué Boniface Kagambega.

Outre la construction du chapiteau, ce projet s’est également articulé sur l’organisation des spectacles et des séances de formation. « C’est un projet sur 5 ans. Nous avons parlé de démocratie, de l’intégrité dans nos spectacles. Nous avons fait des formations et nous avons invité nos amis du Mali, du Togo pour participer. Donc c’est tout un ensemble avec d’autres partenaires aussi», a-t-il ajouté.

Cette phase du projet qui vient de se refermer a été possible grâce à l’accompagnement du Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT). Un accompagnement qui a été motivé par l’originalité de l’initiative selon Augustin Bazio, chargé du suivi du projet. « C’est une première au Burkina Faso. Cette belle expérience va permettre aux arts de la rue d’être plus efficaces. C’est la première fois qu’on parle de construire un chapiteau. Je pense que c’est l’aspect qui a pesé. Le fonds est toujours dans son rôle régalien et je pense que si les fonds permettent, nous allons accompagner la continuité du projet », a-t-il conclu.

La tenue de ce projet « Art Re-création, la nouvelle dynamique des arts de la rue » a été également possible grâce au financement de l’Union Européenne (UE). Le projet dans toute sa finalité devrait durer 5 ans. La fin de cette phase annonce les perspectives des autres initiatives notamment la gestion et l’implémentation du chapiteau dans une localité fixe.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

