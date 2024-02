Sport : Le Burkina Faso remporte la 1re édition du « Tournoi de Sambo Vladimir Poutine »

publicite

L’association sportive burkinabè de SAMBO, en collaboration avec l’association «African Initiative», a tenu la première édition du tournoi de Sambo dénommé « Tournoi Vladimir Poutine », ce samedi 24 février 2024 à Ouagadougou. Des athlètes de l’Alliance des États du Sahel (AES), 27 du Burkina Faso, 9 du Mali, 9 du Niger, et 2 de la Russie se sont affrontés sur le tatami. A l’arrivée, c’est Alira Abdoul Malick du Burkina Faso qui a remporté le premier prix de cette édition.

Dans un but de vulgarisation du sport de combat, le Sambo, l’association sportive burkinabè de Sambo en collaboration avec l’association «African Initiative», a tenu une compétition ce samedi 24 février 2024, à travers la première édition du tournoi international Vladimir Poutine.

A ce premier rendez-vous, trois catégories se sont affrontées. Il s’agit du Sambo sportif homme (_58kg, -64kg, -71kg, -88kg), le Sambo sportif femme (-59kg et -65kg) et le Sambo combat homme (-64kg, -71kg, -98kg). Tous avec des athlètes issus des pays membres de l’AES et de la Russie.

A l’arrivée, c’est Alira Abdoul Malick du Burkina Faso qui est rentré avec la première place dans la plus grande des catégories (-98kg). Il est talonné par Drissa Traoré du Mali. La troisième place est revenue à Muhamad Alief de la Russie.

L’objectif de cette compétition est de non seulement vulgariser ce sport mais aussi favoriser le rapprochement entre peuples de l’AES et de la Russie, selon le président de l’association sportive burkinabè de SAMBO, Dapla Palenfo.

« Disons que c’est une discipline qui est d’origine russe qui est très peu connue au Burkina. Étant donné que la discipline vient de là-bas, nous avons voulu donc mettre le nom de la compétition sous le non du président russe. Cela permettra de rapprocher les deux peuples et même le peuple russe aux autres États de l’AES», a justifié le président de l’association burkinabè de Sambo.

« Le niveau qu’on a vu, on va dire que c’est vraiment acceptable surtout pour une nouvelle. Aujourd’hui on est pratiquement comblé, on ne s’attendait pas à ça. Nos athlètes commencent à rentrer dans le bain», s’est réjoui Dapla Palenfo.

Le Sambo est un sport de combat d’origine russe qui allie le judo, la boxe et la lutte, pratiqué dans le milieu sportif burkinabè depuis 2020. Pour cette première édition, le premier est reparti avec une enveloppe de 100 000 F CFA, le deuxième 75 000 F, et le troisième 50 000 F. En plus de cela, des médailles et des attestations ont été décernées.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

