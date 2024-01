L’association sportive burkinabè de SAMBO et l’association « African Initiative » main dans la main pour le rayonnement de la discipline

publicite

L’association sportive burkinabè de SAMBO, en collaboration avec l’association “African Initiative”, a tenu la première édition de sa compétition de Sambo le samedi 27 janvier 2024. Des dizaines d’athlètes venus des différents régions du Burkina Faso se sont affrontés courant cette journée de compétition. Cela, dans plusieurs catégories dont les -58 kg, – 64 kg, plus de 98 kg. Dans la dernière catégorie citée, c’est Israël Mano qui a remporté le premier prix.

Le Sambo est un sport de combat d’origine russe qui allie le judo, la boxe et la lutte, pratiqué dans le milieu sportif burkinabè depuis 2020. Dans un souci de vulgarisation de ce sport, l’association sportive burkinabè de SAMBO en collaboration avec l’association «African Initiative», a tenu une compétition de la discipline le samedi 27 janvier 2024.

Il s’est agi d’une confrontation dames et hommes de -58kg, les -64kg , les +98 chez les hommes et -59kg et -64kg etc. chez les dames. « Disons que cette compétition a été organisée du fait que c’est une nouvelle discipline. Nous avons fait des tournées dans le pays mais nous avons donc pensé qu’en organisant cette compétition nationale nous allons apporter plus de visibilité à la discipline», a déclaré le président de l’association sportive de Sambo du Burkina Faso, Dapla Palenfo.

Selon le coach de Sambo international, Amidou Guindo, cette discipline pour la leçon comporte trois modèles dont le Sambo sport, le Sambo combats et le Sambo défense. A l’écouter, la compétition de cette journée s’est tenue sur le Sambo sport et celui de combat.

Ce tournoi s’inscrit dans le cadre des 48h du Sambo dénommées « The Sambo Days». Elle s’est tenue également grâce à l’association «African Initiative». Une façon de promouvoir les talents tout en faisant la promotion du sport, selon Stéphane Traoré, membre de l’association. « C’est parti du partenariat entre le Burkina et la Russie. Il n’y a pas que ça. Nous avons aussi fait d’autres activités dans ce cadre du partenariat», a déclaré Stéphane Traoré.

Dans cette édition c’est le champion burkinabè Israël Mano qui remporté la plus grosse catégorie, la catégorie plus de 98kg. Certains athlètes de cette édition selon les organisateurs seront face à d’autres des pays membres de l’AES et des athlètes russes dans les jours à venir. En gros, une première édition pour préparer les combattants à ce tournoi.

L’association Sportive Burkinabè de Sambo (ASBS) a été mise en place en septembre 2020. Au niveau national, elle dit avoir des représentants dans toutes les régions du Burkina qui s’estiment à 200 participants. Elle dispose de 10 clubs formels.

