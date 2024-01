Solidarité : Des femmes déplacées internes de Pazani reçoivent du soutien de l’association Démé

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’association Démé a procédé au lancement officiel de ses activités de 2024 le samedi 27 janvier 2024 à Ouagadougou dans le quartier Pazani à Ouagadougou. Des kits ont été remis à des personnes vulnérables et à des femmes déplacées internes dudit quartier.

La suite après cette publicité

Dans le but venir au secours des personnes vulnérables, en particulier les personnes déplacées internes, l’Association Démé a procédé au lancement officiel de ses activités de l’année 2024. Des séances de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale ont été initiées au profit des personnes déplacées internes.

Egalement des kits de dignité ont été offerts. Selon la présidente de l’Association, Alima Kollo, cette initiative de l’association vise à contribuer à la promotion de la cohésion sociale et du bien-être de la population et a précisé que les objectifs sont, entre autres, l’aide aux personnes déplacées internes et la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive.

« D’abord, c’est d’aider et soutenir les personnes vulnérables en particulier les personnes déplacées internes et l’aide se situe à quatre niveaux. A savoir les offres en service de santé sexuelle et reproductive à travers le dépistage et de référencement des lésions précancéreuses du col de l’utérus et du sein, de la planification familiale et des prises en charge des IST », a-t-elle indiqué.

Edwige Ramata Ilboudo/Diallo, marraine de cette cérémonie, a salué l’initiative de l’association et a souligné que le cancer constitue aujourd’hui une maladie silencieuse et dangereuse. « Le cancer du col de l’utérus est le 2e cancer le plus fréquent au Burkina Faso.

Le cancer est une maladie silencieuse et quand les manifestations sont là, ça devient très compliqué de récupérer la personne. Donc, c’est bien ce que l’association fait. Surtout les sensibilisations pour que les femmes aillent se dépister. Le dépistage qui permet de sauver des vies », a-t-elle poursuivi.

En rappel, L’association Démé a un an d’existence et a fait de la santé sexuelle et reproductive son cheval de bataille au bonheur des personnes vulnérables.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite