Festival Toma la Taaba : La 3e édition pour promouvoir un retour aux sources

La 3e édition du festival Toma la Taaba se tiendra du 22 au 28 avril 2024, à Tanghin Dassouri. En prélude à cet évènement, les membres de l’association Tond la Taaba ont déballé les grandes articulations, lors d’un point de presse, ce mardi 27 février 2024.

Parti d’un profond désir de retour aux sources, le festival Toma la Taaba a vu le jour. Après le succès des deux premières éditions, le festival affute ses armes pour une 3e édition, toujours dans les mêmes idéologies. Prévue du 22 au 28 avril à Tanghin Dassouri, cette édition est celle de la maturité, à en croire les promoteurs.

« Elle permettra de magnifier les cultures fafarsé et moaga, de favoriser la rencontre des peuples fafarsé, dagomba, et moosé ; de promouvoir la cohésion sociale, de jeter les bases d’un jumelage entre les communes de Tanghin-Dassouri », a renseigné Gérard Yanogo, président de l’association Tond la Taaba.

En d’autres termes, ce festival est une invite à se pencher sur nos traditions anciennes. A les entendre, les traditions anciennes peuvent jouer leur partition dans la lutte contre le terrorisme. « C’est vrai qu’aujourd’hui, les nouvelles autorités sont en train de mettre tout en œuvre pour défendre la patrie comme il faut, mais le coté militaire seulement ne suffit pas. Si on retourne un peu dans nos valeurs ancestrales, pour voir comment les anciens utilisaient les méthodes pour défendre les contrées, je pense qu’on allait avoir un peu de répit », a proposé Princesse Yabré Juliette Kongo, membre de l’association Tond la Taaba.

Pour ce qui est du volet festif, plusieurs activités tiendront en haleine les festivaliers. Et comme activités au programme, il y aura des conférences publiques, la cérémonie du faux départ du Mogho Naaba, la soirée d’échange sur l’histoire des peuples Fafarsé, Dagomba, et Moaga, des prestations d’artistes, et une rue marchande, selon les promoteurs.

A quelques pas de l’évènement, le comité d’organisation dit être au top de l’organisation. Et pour une réussite de cette édition, il lance un appel aux populations des communes de Tanghin Dassouri et des environs à s’approprier le festival. Cette 3e édition se tiendra sous le thème « Notre culture, nos traditions, pour notre cohésion sociale ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

