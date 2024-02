Le Burkina Faso en quête de stratégies pour relancer les travaux des projets d’infrastructures de transport, de communication et d’habitat

La première session ordinaire de l’année 2024 du cadre sectoriel de dialogue infrastructures de transport, de communication et d’habitat (CSD-ITCH) s’est tenue ce mardi 27 février 2024 à Ouagadougou. Elle est placée autour du thème central « Projets d’infrastructures de transport, de communication et d’habitat : quelles stratégies pour une meilleure relance des travaux ».

Le cadre sectoriel de dialogue infrastructures de transport, de communication et d’habitat se veut un cadre pour les ministères en charge de transports, du ministère en charge de la communication et celui en charge de l’habitat, d’échanger sur les progrès réalisés et les contraintes rencontrées d’une part.

D’autre part, elle vise à apporter les mesures correctives nécessaires et de dégager des perspectives. La session est placée autour du thème « Projets d’infrastructures de transport, de communication et d’habitat: Quelles stratégies pour une meilleure relance des travaux? ».

Adama Luc Sorgho, ministre des infrastructures et du désenclavement par ailleurs président du CSD-ITCH a fait savoir que l’objectif est d’identifier des pistes de solutions pour une meilleure relance des travaux. « Le thème c’est de pouvoir relancer les infrastructures, vu que le Burkina Faso connait un problème d’insécurité. L’assistance pourra réfléchir sur les stratégies que nous devons mettre en place pour relancer les travaux d’infrastructures en dépit des arrêts que nous avons connus depuis un certain temps », a-t-il indiqué.

Nonobstant le problème sécuritaire qui a été un frein dans l’accomplissement de certaines réalisations, le ministre Adama Luc Sorgho a indiqué que des motifs de satisfaction sont à relever pour le bilan de l’année 2023.

« Les actions entreprises par le secteur au cours de l’année 2023 ont permis d’enregistrer des acquis. Parmi ceux-ci, on peut retenir entre autres La disponibilité d’un modèle d’analyse des données des médias sociaux; la disponibilité de la plateforme de monitoring; l’acquisition des lots d’équipement au profit de la RTB ; l’adoption de la loi sur la promotion immobilière; l’aménagement de 182 km de pistes rurales, le bitumage de 95, 83 km de voiries urbaines; l’interconnexion de 112 bâtiments au RESINA; le suivi de 10 plans de Gestion Environnementale et sociale », a-t-il cité.

En outre, le ministre en charge des infrastructures a souligné que la présente session aura à examiner d’une part, le projet de rapport de performance 2023, et d’autre part le projet de plan d’actions pour la stabilisation et le développement 2024-2026 de son ministère de tutelle.

D’ailleurs, il a invité les différents participants à un examen rigoureux des documents qui leur seront soumis et une analyse approfondie des facteurs de contre-performances afin d’identifier les pistes de solutions pour l’atteinte des objectifs assignés.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

