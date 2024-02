Retrait des États de l’AES de la CEDEAO : Le département des Affaires étrangères burkinabè échange avec le corps diplomatique accrédité

publicite

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, accompagné de la ministre déléguée, Estella Eldine KABRE/KABORE, a rencontré ce mardi 27 février 2024, les chefs de Missions diplomatiques et Postes consulaires accrédités au Burkina Faso.

Le chef de la diplomatie burkinabè a voulu ce cadre d’échanges avec les ambassadeurs pour leur donner l’information exacte et officielle sur le retrait du Burkina Faso et des autres pays de l’AES de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Pour lui, après cette décision importante prise par leurs Excellences le Capitaine Ibrahim TRAORE, le Colonel Assimi GOITA et le Général Abdourahmane TCHIANI, sur le retrait des États membres de l’AES de la CEDEAO, le département des Affaires étrangères burkinabè a jugé nécessaire de donner l’information officielle au corps diplomatique accrédité au Pays des Hommes intègres.

Car dit-il « là où il n’y a pas de communication et de dialogue, s’installent toujours des interprétations diverses, et nous voulons à travers ce cadre leur permettre d’avoir le discours officiel ». Quant au corps diplomatique, il a salué cette initiative du chef de la diplomatie burkinabè, d’avoir perpétué cette tradition de communication entre le ministère des Affaires étrangères et le corps diplomatique.

« Nous avons répondu présents à cette rencontre et nous allons saisir cette opportunité pour poser des questions d’actualité et avoir une vision claire des derniers développements qu’a connu la sous-région », a laissé entendre le doyen du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso, SEM Youssef SLAOUI, par ailleurs ambassadeur du Maroc.

En rappel, c’est le 29 janvier 2024 que le Burkina Faso, le Mali et Niger ont annoncé leur retrait de la CEDEAO.

Source : DCRP/MAECR-BE

