Ouagadougou : Destruction de plus de 60.000 œufs impropres à la consommation

144 cartons contenants chacune 14 plaquettes de 30 œufs chacune, soit au total 60 480 œufs, c’est la quantité d’œufs saisie par les services de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec la Gendarmerie nationale et détruite au Centre de traitement et de valorisation des déchets de la ville de Ouagadougou, le mercredi 28 février 2024.

Selon le Directeur général des services vétérinaires, Dr Rassablaga Dominique SAWADOGO, ces œufs impropres à la consommation proviennent d’un pays voisin, en violation de la législation en vigueur. « 𝑳𝒆 𝑩𝒖𝒓𝒌𝒊𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒔𝒐 𝒆𝒕 𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒚𝒔 𝒗𝒐𝒊𝒔𝒊𝒏𝒔 𝒂𝒚𝒂𝒏𝒕 é𝒕é 𝒕𝒐𝒖𝒄𝒉é𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒈𝒓𝒊𝒑𝒑𝒆 𝒂𝒗𝒊𝒂𝒊𝒓𝒆, 𝒍𝒂 relégation 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒅𝒊𝒕 𝒍’𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒔 𝒂𝒗𝒊𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒂𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒚𝒔 », a-t-il expliqué.

Il explique que ces œufs sont détruits conformément à la réglementation pour éviter qu’ils n’infectent la volaille au Burkina Faso et aussi pour préserver la santé humaine. Monsieur SAWADOGO a invité les importateurs au strict respect de la règlementation en vigueur. De son entendement, cela y va de la santé de la population et du cheptel aviaire du Burkina Faso.

À l’endroit de la population, le Directeur général des services vétérinaires a invité à plus de vigilance et dénoncer tout cas suspect d’importation de produits d’origine aviaire aux services de la DGSV. Le président de la Ligue des Consommateurs du Burkina, monsieur Dasmané TRAORE, a salué le travail effectué par la Gendarmerie nationale et la DGSV. « 𝑺𝒊 𝒄𝒆𝒔 œ𝒖𝒇𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒂𝒊𝒆𝒏𝒕 à ê𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎é𝒔, 𝒄𝒆𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒓𝒂𝒊𝒕 à 𝒅𝒊𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 𝒂 𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕é 𝒔𝒂 𝒎𝒂𝒍𝒂𝒅𝒊𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒏𝒔𝒖𝒊𝒕𝒆 ê𝒕𝒓𝒆 𝒐𝒃𝒍𝒊𝒈é 𝒅’𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒔𝒆 𝒔𝒐𝒊𝒈𝒏𝒆𝒓 ».

Source : 𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗔𝗥𝗔𝗛

