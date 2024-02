Transport et logistique : Clap de fin pour l’édition 4 de Translog Africa

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les lampions se sont éteints sur l’édition 4 du symposium international sur les transports et de la logistique Translog Africa ce jeudi 29 février 2024 à Ouagadougou. C’est sur une note de satisfaction que les acteurs se sont donnés rendez-vous en 2026 pour la 5ème édition.

La suite après cette publicité

Du 27 au 29 février 2024, s’est tenue à Ouagadougou la 4ème édition du symposium international sur les transports et de la logistique Translog Africa. Durant les trois jours de travaux, les participants venus de plus d’une dizaine de pays ont échangé autour du thème principal « Développement de la chaîne logistique globale défis et opportunités pour les chargeurs à l’heure de la ZLECAF ». Ces échanges ont permis de déceler les défis et les contraintes qui minent le secteur des transports et de la logistique.

Dr Kassoum Traoré, directeur général du Conseil Burkinabè des Chargeurs a indiqué qu’à l’issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées afin de relever les différents défis. « Recommandation a été faite aux autorités portuaires, aux transporteurs pour que chacun à son niveau puisse optimiser afin que la marchandise puisse circuler de façon fluide dans les meilleures conditions du coût, dans les meilleures conditions de sécurité et dans les meilleures conditions de célérité.

Ainsi nous avons pu aborder la question de la conteneurisation. Les acteurs sont fortement encouragés à utiliser le conteneur comme moyen sécurisé de transport de nos marchandises surtout pour les pays de l’hinterland. Nous avons abordé également la question de la sécurisation le long des différents tronçons. Une recommandation forte a été également faite aux autorités de ces pays pour qu’on puisse prendre les dispositions idoines pour sécuriser les tronçons pour le transport des marchandises », a-t-il entre autres énuméré.

Le ministre en charge des transports Roland Somda a remercié les participants pour les richesses des interventions qui somme toute leur a permis tout d’abord d’avoir une meilleure maîtrise des enjeux et défis liés à la sécurisation des opérations de transport. Ensuite d’approfondir leurs connaissances sur l’importance de la conteneurisation dans la fluidité des opérations logistiques. Et enfin de mutualiser leurs efforts dans l’application de la réglementation et des procédures douanières en prenant en compte les évolutions liées à la mise en œuvre de la ZLECAF.

« Les défis restent certes élevés, mais d’ores et déjà, les acquis de cette édition constituent un réel motif de satisfaction. Indéniablement, les recommandations que vous avez formulées nous seront très utiles, pour recentrer et réajuster nos stratégies et plans d’actions, en vue d’un partenariat gagnant-gagnant pour un transport fiable, sécurisé et pour une bonne compréhension et une meilleurs appropriation de la ZLECAF », a-t-il souhaité.

Le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) a témoigné sa reconnaissance aux participants en leur délivrant des attestations de reconnaissance.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite