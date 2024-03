Tchad : Après la mort de l’opposant Yaya Dillo Djerou, l’incertitude plane sur le pays

publicite

Tchad – Yaya Dillo Djerou, cousin et opposant au chef de l’Etat, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a été tué dans l’assaut mené par l’armée au siège du PSF, Parti socialiste sans frontières, son parti politique, le Mercredi 28 Février dernier. L’opposition a alors dénoncé un « assassinat » pour l’écarter définitivement de la présidentielle qui aura lieu dans deux mois. Qui était l’opposant Yaya Dillo Djerou, tué par les forces de sécurité ?

Le procureur a confirmé le Jeudi 29 Février 2024, le décès de Yaya Dillo Djerou, l’opposant tchadien tué par les forces de l’ordre lors d’un raid au siège de son parti. Il était le cousin du président de la transition Mahamat Idriss Déby, Considéré comme le rival le plus sérieux de l’actuel dirigeant à la présidentielle de 2024, par le passé, il avait été rebelle avant de devenir la figure de proue de l’opposition.

Cette nouvelle a secoué le paysage politique tchadien alors que selon les explications du gouvernement, le président du PSF (Parti socialiste sans frontières) « n’a pas voulu se rendre et a tiré sur les forces de l’ordre » lors de cette opération de police. Il était accusé d’avoir mené la veille, une attaque meurtrière contre les locaux des services de renseignement, ce que ce dernier avait formellement démenti, ainsi que d’avoir fomenté une semaine plus tôt une « tentative d’assassinat » du président de l’Assemblée nationale. Ses partisans dénoncent quant à eux un assassinat politique à quelques semaines de la présidentielle.

Le parcours de Yaya Dillo Djerou

Yaya Dillo Djerou était le neveu du défunt dirigeant du Tchad Idriss Déby Itno donc issu de la même communauté ethnique, les Zaghawa, établis dans le nord-est du Tchad et l’ouest du Soudan en plus d’être majoritaire dans les rangs de l’armée.

Il a gagné sa renommée en tant que chef rebelle, à la tête du Socle pour le changement, l’unité et la démocratie (Scud) créé en 2005, regroupant des déserteurs des forces armées et du gouvernement tchadien, qui prennent les armes contre le régime d’Idriss Déby.

Trois (3) ans plutard soit en 2008, Yaya Dillo Djerou quitte la rébellion et intègre le gouvernement après un accord avec le régime. Il y occupe successivement les postes de secrétaire d’État, ministre des Mines et de l’Énergie et conseiller à la présidence. De 2018 à 2020, il est représentant du Tchad à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).

Le feu se déclare de nouveau au cours de l’année 2020 dans ses relations avec le pouvoir en place. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et devenue virale, Yaya Dillo Djerou accuse la première dame Hinda Déby Itno de conflit d’intérêts par le biais de sa Fondation Grand Cœur. Selon lui, cette structure empiète sur les prérogatives de plusieurs ministères, notamment dans le secteur de la santé, et il demande à ce qu’elle soit écartée de la gestion de la pandémie de Covid-19 qui frappe alors le pays.

La femme du chef de l’État dépose une plainte pour « diffamation et injures » à l’encontre de Yaya Dillo Djerou. Dans la foulée, ce dernier est suspendu par la Cemac pour « manque de neutralité et violation du droit de réserve », puis licencié par la suite.

Le 28 février 2021, les forces armées tchadiennes se rendent à son domicile. La tentative d’arrestation, après son refus de répondre aux convocations de la justice selon les autorités, tourne au bain de sang. Sa mère, son fils et plusieurs de ses sympathisants meurent par balles. Exfiltré de son domicile et caché par ses proches, Yaya Dillo Djerou dénonce dans les médias une tentative d’assassinat menée par le chef de l’État. Le gouvernement affirme que les forces de l’ordre ont tout simplement agi par légitime défense et a indiqué qu’elles ont perdu plusieurs hommes dans cette opération.

La conséquence immédiate de cette effusion de violence inquiète plus d’un et les Tchadiens en premier. Plusieurs candidats se retirent du scrutin du 11 avril 2021 qui est toutefois maintenu.

Yaya Dillo en exile en Belgique depuis les tragiques événements de février 2021 va rentrer au bercail après la mort d’Idriss Déby Itno. À la tête du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo Djerou entreprend alors de fédérer les forces d’opposition sous la bannière de la Fédération de l’opposition crédible (FOC), lancée en février 2023. Ces dernières semaines, la tension entre le chef de l’opposition et le régime était montée d’un cran après le ralliement à son parti, en janvier, de Saleh Déby, frère du défunt président et oncle de Mahamat Idriss Déby. Saleh Déby a été arrêté mercredi par les forces de l’ordre lors du raid meurtrier qui a coûté la vie à Yaya Dillo Djerou.

A en croire les observateurs, le ralliement de Saleh Déby constituait une réelle menace pour le pouvoir tant il est une importante figure dans le clan. Financièrement solide, il s’était engagé à financer le PSF à l’approche de la présidentielle.

La mort violente de Yaya Dillo Djerou intervient à quelques jours du début du dépôt des candidatures de la présidentielle prévue pour le 6 Mai prochain. Mahamat Idriss Déby, qui s’était engagé à rendre le pouvoir aux civils au terme de la transition, a été investi en Janvier dernier comme candidat pour le compte de son parti. L’annonce de sa participation à cette élection sera alors sans aucune surprise pour les Tchadiens.

Source : France 24

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

