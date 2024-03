Promotion de la culture burkinabè aux USA : La 4e édition du festival Waa Reem International se tiendra du 07 au 09 juin 2024 à San Francisco

publicite

La 4ème édition des journées Culturelles du Burkina Faso aux USA à San Francisco dénommées (Waa Reem international) se tiendra du 07 au 09 juin 2024 sous le thème « contribution des transferts de fonds de la diaspora dans le développement économique et culturel du Burkina Faso dans un contexte du défi sécuritaire ». Le comité local d’organisation a décliné les grandes lignes de cet évènement ce samedi 02 mars 2024 à Ouagadougou.

Le festival Waa Reem international accueille plusieurs festivaliers, artistes musiciens, stylistes, exposants, journalistes, autorités administratives et politiques annuellement à San Francisco au États Unis. Cet évènement constitue un cadre intéressant de promotion et de visibilité des acteurs culturelles qui y prennent part.

La 4e édition de ce grand rendez-vous culturel se tient du 07 au 09 juin 2024 avec la participant des acteurs culturels, promoteurs et investisseurs burkinabè. A la faveur de cette 4e édition du Waa Reem, il est prévu une rencontre professionnelle entre les futurs investisseurs, les partenaires et la diaspora, un espace artisanal pour l’exposition des produits artisanaux made in Faso dont des produits d’arts vestimentaires et plastiques, un espace Culinaire pour l’exposition et la dégustation des mets locaux, une nuit Culturelle qui sera exclusivement animée par les artistes venus du Burkina Faso, de la diaspora ainsi que les artistes américains, etc.

Pour permettre aux acteurs culturels de tirer profit du dynamisme de leur secteur, cette rencontre culturelle a été initiée par des Burkinabè de la diaspora afin d’ouvrir de nouveaux publics et de nouveaux marchés à l’échelle locale, nationale, régionale et internationale, aux créateurs.

« La conquête de nouveaux marchés requiert la participation des acteurs locaux aux foires et autres manifestations internationales de distribution et de commercialisation car le dynamisme actuel du commerce international de biens et services culturels constitue une opportunité à saisir pour bénéficier des retombées positives de la mondialisation », a souligné Ardim Traoré, le coordinateur local du festival Waa Reem.

À l’écouter, cet évènement constitue une aubaine pour valoriser le « made in Burkina Faso » en matière de production culturelle, artistique, artisanale et pour sensibiliser les opérateurs économiques burkinabè résidant aux USA sur le potentiel économique et le climat des affaires dans leur pays d’origine afin de les inciter à y investir.

Les précédentes éditions ont permis aux participants de se frotter les mains selon Clovis Ouédraogo, membre du comité local d’organisation et participant. « La cible c’est ceux qui sont dans l’univers culturel beaucoup plus ouvert sur ceux qui sont dans la mode. Les éditions passées nous avons eu la chance de faire de bonnes affaires. Parce que ceux qui ont été ont pu finir la collection qu’ils avaient apportée », rassure-t-il.

Le comité d’organisation locale se tient à la disposition de créateurs qui désir y prendre part pour des facilitations. Contact : +226 68828282/61174141

Akim KY

Burkina 24

