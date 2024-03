publicite

0 Partages Partager Twitter

La Chorale revêt une place importante à l’église car elle est un service de l’assemblée qui a pour rôle d’aider les fidèles dans la prière par le chant. Elle a pour but d’accompagner le culte par des chants d’action de grâce, de méditation, de louange, d’adoration… « Bien chanter, c’est prier deux fois », selon Saint Augustin, théologien chrétien romain. Une affirmation bien comprise par la chorale unie Eben-Ezer II comportant plus d’une soixantaine de membres qui s’est réunie depuis 2022 pour un projet d’album. Grace à l’effort de tous, ce projet devient une réalité avec « Wennam ya yêla fãn manegda », un album de 6 titres, chanté en langue Moore. Compte tenu de la situation sécuritaire du pays, deux des titres de l’album y sont dédiés. Une partie des membres, pour la promotion de l’album, a effectué le déplacement à Burkina 24. Lisez plutôt !

La suite après cette publicité

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Sama Cyrille, président de la chorale Unie Eben-Ezer II de l’église Assemblée de Dieu Eben-Ezer II. L’église est située à Bendogo en face de l’université privée de Ouagadougou.

Nous sommes une chorale unie de 64 personnes réunie depuis 2022 pour ce projet d’album. Le groupe est composé de la chorale mixte des jeunes et la chorale des mamans de l’église Eben-Ezer II et de ses annexes.

Le titre de l’album est « Wennam ya yêla fãn manegda » ; ce qui veut dire « c’est Dieu qui est la solution à tous les problèmes ». C’est un album de 6 titres avec 2 titres dédiés à la situation de crise que traverse le pays. Tous les 6 titres sont chantés dans la langue nationale Moore.

Combien de temps avez-vous pris pour la production de l’album ?

Nous avons pris huit (8) mois pour nous former avant d’aller en studio pour l’enregistrement de l’album. Le 1er titre est intitulé GUESS WENNAM qui veut dire être focus sur Dieu. Ce titre veut inciter tout un chacun à ne pas se laisser divertir, ne pas laisser divertir ses pensées, mais de mettre Dieu au centre de ses intérêts car il est la solution à tous nos problèmes.

Le 2e titre ID SEGL ID MÊNSE veut dire se préparer. Si nous ne nous préparons pas, nous ne pouvons pas atteindre l’objectif que nous nous sommes assignés. Toujours dans la vie il faut se préparer et préparer l’avenir. Même pour l’au-delà il faut se préparer.

Le 3e titre PAAME RAODO ou ayez le courage, soyez fort. Avec ce titre, nous exhortons tout le monde à être fort. Dans le titre, vous entendrez ceux de Dori soyez forts, ceux de Kaya soyez forts, ceux de Djibo soyez forts, parce qu’un temps viendra où tout rentrera dans l’ordre. Notre Dieu va nous sauver.

Le 4e titre WENDE ID KÂNTIG N BE TÊNGA ce titre est une supplication que nous faisons à Dieu car nous sentons les souffrances de la population. Nous supplions Dieu d’envoyer sa protection et de délivrer le peuple burkinabè, le peuple d’Afrique.

Le 5e titre BARK PUUSGO ou remerciement c’est pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il a fait dans nos vies.

Le dernier et 6e titre SAKRÉ cela veut dire que si vous obéissez aux lois et préceptes, aux ordonnances de Dieu, vous aurez le salut. Des fois c’est parce que nous avons désobéi aux commandements que le salut nous manque.

Pensez-vous que l’écoute de votre album peut changer quelque chose dans la situation actuelle ?

A travers ces chants, nous espérons gagner des vies et transformer des personnes. Si une personne écoute nos titres, elle va se sentir consolée et restaurée. C’est comme une promesse d’un nouveau départ pour certains et des encouragements d’être fort et de persévérer car le salut est proche.

Prévoyez-vous des concerts ?

Oui ; nous entrevoyons de faire des concerts. Le premier sera un concert dédicace de l’album. Nous comptons d’avance sur votre engagement à sortir massivement pour nous accompagner.

A quel genre d’évènements participe la chorale Unie Eben-Ezer II ?

Nous pouvons participer à tous les concerts et à tous les évènements. Si on nous invite, nous répondrons présents, sauf si cela va à l’encontre des standards de notre religion.

Envisagez-vous des featuring avec des artistes burkinabè ?

Oui. Nous envisageons et nous sommes ouverts à des featuring avec tous les artistes et pas seulement des religieux. Des artistes comme Ella Nikiéma, madame Bancé Séraphine, madame Tampanga, Samuel Soum, Floby, Sœur Anne Marie nous inspirent et il nous plairait de faire des featuring avec eux.

Où pouvons-nous trouver l’album et à quel prix ?

L’album est disponible sous forme d’une clé USB au prix de 4 000 F CFA. Vous pouvez l’avoir à l’église Assemblée de Dieu Eben-Ezer à Bendogo, au studio ACCORD production, chez Dakis Zongo ou contacter le 71928221.

Un mot de fin ?

Nous voulons demander aux mélomanes burkinabè de nous soutenir. Nous sommes à notre premier album, nous avons besoin d’accompagnement. Un soutien de la part des autorités, de nos artistes et de toute autre personne qui appréciera notre œuvre nous est plus que nécessaire.

Propos recueillis par Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite