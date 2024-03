Solidarité : L’association Songtaaba Beogo Nirayinga au chevet des veuves et des orphelins

publicite

L’association Songtaaba Beogo Nirayinga a procédé le dimanche 3 mars 2024 à une remise de vivres à des veuves et des orphelins.

Au total 50 sacs de riz de 15 kilogrammes, des bidons d’huiles et une enveloppe financière ont été remis par l’association Songtaaba Beogo Nirayinga à l’endroit des veuves. Ce geste de solidarité vis-à-vis de ces personnes vivant dans de conditions difficiles s’inscrit dans le volet solidarité de cette association créée en 2022.

En effet, pour Daouda Guinko, président de l’association Songtaaba Beogo Nirayinga, ces veuves ont du mal à subvenir à leurs besoins notamment à s’alimenter de façon décente. « Et c’est pourquoi nous avons collecté ces dons pour leur remettre aujourd’hui », s’est justifié le président de l’association à propos du don. Bouffée de soulagement et de gratitude sur les visages des bénéficiaires du jour, les quelques 50 femmes veuves.

« Nous sommes vraiment contentes de recevoir ces dons. Nous souhaitons bon vent à l’association et que Dieu les comble au-delà de leurs attentes », s’est réjouie Mamounata Kaboré, l’une des bénéficiaires.

À l’occasion de cette remise de vivres, une conférence a été animée afin de sensibiliser tout un chacun à plus de responsabilité, à plus de solidarité envers les veuves et les orphelins. À travers la thématique « le mérite du secours des veuves et des orphelins dans un contexte d’insécurité », Housséni Kaboré, le conférencier du jour, a insisté sur le fait que l’amélioration des conditions de vies des veuves doivent être la priorité de tout le monde surtout en ce contexte actuel.

« Avec cette situation, nous remarquons que quand nous soldats tombent au front ils laissent derrière eux leurs femmes et enfants. Si nous nous occupons pas d’eux, ils pourraient à l’avenir se retourner contre nous. Si nous nous occupons d’eux et avec la grâce de Dieu tout se passera bien », a-t-il souligné.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

