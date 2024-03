L’artiste Pat Davis lance un nouvel album « Mes six mètres »

L’artiste musicien Pat Davis a lors d’une release party présenté son nouvel opus, le dimanche 3 mars 2024, à Ouagadougou. Fort de 9 titres, l’album aborde le quotidien des Burkinabè.

« Mes six mètres », c’est le joyau de l’artiste David Parinda Zoungrana, connu sous le sobriquet Pat Davis. Inspirée d’un recueil poétique, cette œuvre est un cocktail de proses, vers, et de mélodies. Dans l’album « mes six mètres », les textes de la poétesse Marie Clotilde de Bastide sont mis en valeur.

« On s’est rencontré depuis 2019, 2020 dans un spectacle elle écrivait et moi j’ai fait une proposition, je luis ai proposé de prendre ses textes et composer une chanson, elle m’a demandé comment, parce que ses textes ne sont pas écrits pour chanter, j’ai dit oui, mais j’ai aussi mon petit secret à côté », a informé Pat Davis.

C’est donc là qu’est née la collaboration entre ces deux passionnés de la littérature. Au fil des années, Pat Davis a séduit le public par sa façon de chanter. Ce qui a prévalu la naissance de l’album « mes six mètres ». Cet opus aborde notamment la pauvreté, le travail illicite des enfants, le terrorisme, et bien d’autres.

Pour Marie Clotilde, c’est avec grande joie qu’elle a pris part à ce concert dédicace. Elle a alors salué les mérites de l’artiste, qui dit-elle a su donner du tonus à ses textes. « Ces textes, je les ai comme écrivaine, une poétesse avec mes propres rythmes. Mais lui, il leur trouve un autre souffle, une autre inspiration. C’est vrai que ce sont mes textes, mais je n’interviens pas sur son travail d’interprétation. C’est pourquoi je trouve énorme le rendu qui nous a été donné de voir ce soir. Je l’ai écouté comme si c’était la première fois », s’est-elle réjouie.

L’album est désormais disponible sur le marché discographique au prix unitaire de 5000 FCFA la clé USB simple, et 10.000 FCFA la clé accompagnée d’un coffret qui contient les textes poétiques. Il sera également mis en ligne dans les jours à venir.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

