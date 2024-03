Potentielle participation de Rahim Ouédraogo aux élections de la FBF : « Je pense que nous devons essayer de le soutenir » (Amado Traoré)

publicite

Les élections de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) se tiennent cette année 2024. C’est une occasion pour les amoureux du football de se concerter pour aller à l’unisson selon le PCA du club Majestic, Amado Traoré. Si la question de la présentation de Rahim Ouédraogo est sur les lèvres, le PCA lui l’a affirmé à BurkiFoot.

Le PCA du club Majestic, Amado Traoré, a d’abord reconnu que les Étalons du Burkina Faso se sont présentés à la CAN 2023, avec «un effectif diminué». « Si on veut analyser notre participation à cette CAN, on peut dire que c’est un échec. Mais il faut quand même se dire qu’on est parti diminués. Toute l’attaque et autres il y avait des ‘bancants’.

Nous n’avons pas un réservoir de joueurs comme ça et quand il y a deux ou trois joueurs comme ça qui manquent à l’appel ça se voit tout de suite. Guira, malgré le poids de son âge était une pièce de notre équipe. Malheureusement il s’est blessé et on a senti son absence. On va tirer des leçons et nous préparer pour les prochaines échéances», a déclaré Amado Traoré.

Parlant de l’actualité du football burkinabè, notamment la nouvelle crise du championnat, le PCA de Majestic a appelé les acteurs au dialogue. « C’est dommage hein, comme je l’ai dit la dernière fois, c’est dommage qu’on arrête le championnat pour des raisons où on peut trouver des solutions, où on peut toujours discuter, tout en jouant le championnat. Moi, j’estime que ce n’est pas la solution, il faut essayer de trouver d’autres méthodes, d’autres canaux», a-t-il appelé.

Cette sortie arrive au moment où les acteurs du football s’activent pour les élections de la FBF. Une occasion pour les acteurs de se concerter pour aller à l’unisson selon Amado Traoré. « Pour ma part, pour ce que j’ai comme information, le président Rahim Ouédraogo est passé nous voir pour dire qu’il a le souhait de se présenter à ces élections. Nous sommes favorables à des candidatures comme ça, parce que tout le monde sait, Rahim, il vit football, il est dedans, il a vraiment investi dans le football et il aime le football.

Ce monsieur, je pense que nous devons tous nous assoir et essayer de le soutenir. Je demande à tous les acteurs, qui veulent développer le football, qui veulent que notre pays soit un pays de football, venons ensemble soutenir ce candidat-là. Mieux, nous allons l’accompagner en l’aidant à pouvoir mettre en place un comité exécutif qui vient pour servir le football», a appelé le gestionnaire de Majestic.

Les élections de la Fédération Burkinabè de Football sont prévues cette année 2024. La liste de Rodrigue P Wangraoua a été retenue pour piloter ces élections.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

