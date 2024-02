Les membres de la commission électorale de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) sont connus

publicite

0 Partages Partager Twitter

Au nombre de 5, les membres de cette commission ont été installés ce samedi 17 février 2024 par la FBF. Il s’agit d’une liste de personnes qui s’y connaissent non seulement dans les questions juridiques mais aussi qui maîtrisent le milieu du football burkinabè, selon la fédération.

La suite après cette publicité

Le 15 juin 2023, la Fédération Burkinabè de Football (FBF) lançait un appel à candidatures pour le recrutement des membres de sa Commission Électorale. La clôture pour la réception des listes est intervenue le 30 juin 2023. Plusieurs listes de candidatures ont été réceptionnées au Secrétariat Général de la FBF. Après analyse, une liste d’un groupe de 5 a été retenue pour piloter les élections 2024 de la fédération.

Il s’agit de la liste conduite par Rodrigue P Wangraoua. Selon le chargé de cette installation, le secrétaire général de la FBF, Alassane Dandjinou, l’objectif qui leur est assigné est clair, « travailler à réussir des élections libres et transparentes ». « Nous avons fait cet appel à candidatures pour nous conformer aux textes de la fédération. Le rôle de cette commission est d’organiser les élections et superviser le processus électoral », a-t-il expliqué.

Ce groupe, à l’entendre, a été choisi à la base des thèmes de références élaborés. « Il y a des critères qui étaient dans ces thèmes de référence (TDR). Il fallait être juriste de formation, connaître le milieu du football. Il y a l’ancienneté et la neutralité qui y figurent dans ces termes. Nous avons reçu 5 dossiers. Nous avons analysé tous les dossiers et c’est celui de Rodrigue qui répondait le mieux. Nous attendons d’eux la bonne organisation des élections et la gestion de sa transparence», a-t-il fait savoir.

Des attentes qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd, à écouter le chef du groupe, Rodrigue P Wangraoua. Il a affirmé d’ailleurs avoir un intérêt à réussir, au regard de son amour pour ce sport. « Nous avons senti le besoin de nous impliquer dans un secteur qui concerne le pays. C’est logique que dans tout service public, qu’il y ait la transparence et nous n’allons pas déroger à cette règle. C’est une nécessité. Nous allons tout mettre en œuvre pour réussir ce principe», a-t-il promis.

Avant de rassurer sur la qualité des personnes qui l’entourent. Il a soutenu que l’expérience règne dans le groupe. « Nous avons des juristes, des informaticiens, des spécialistes en science politique. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend. Nous tous qui sommes ici avons participé à des processus électoraux d’autres corps. Nous vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour réussir cette mission».

Les élections de la Fédération Burkinabè de Football sont prévues cette année 2024. Rodrigue P Wangraoua sera épaulé dans cette tâche d’organisation par Gilbert Ilboudo, Isaac Domba, Saïdou Ilboudo et Moustapha Compaoré.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite