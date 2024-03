Semaine Nationale de la Culture, Acte 21 : Les membres du Comité d’organisation installés

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministre d’État, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé la cérémonie d’installation des membres du Comité national d’organisation de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) le mardi 5 mars 2024 à Bobo-Dioulasso.

La suite après cette publicité

C’est avec des mots empreints de reconnaissance et d’optimisme que le Ministre d’Etat, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a salué l’implication des membres du comité et de ses devanciers, soulignant ainsi leur engagement constant envers la promotion de la culture burkinabè.

« Si après 40 années d’existence, la Semaine nationale de la culture (SNC) continue de susciter un si grand engouement, cela est à mettre à l’actif des acteurs culturels de notre pays, mais aussi à celui de mes prédécesseurs à la tête du département en charge de la Culture ».

Fidèle Tamini à la tête du comité

La célébration de la 21ème édition est prévue pour la période du 27 avril au 04 mai 2024 sous le thème : « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ». Le Secrétaire général du ministère de tutelle Fidèle Tamini, assisté par la Directrice générale de la SNC Christiane Sanon/Coulibaly vont présider les 21 commissions officiellement établies pour assurer une participation mémorable aux festivaliers.

Des défis dans un contexte complexe

La Directrice générale de la SNC, Christiane Sanon/Coulibaly souligne l’importance de cette édition dans un contexte sociopolitique, sécuritaire et humanitaire difficile pour le Burkina Faso et appelle à l’unité et à la résilience face aux défis à venir.

« La tenue de cette édition sera un témoignage éloquent de la résilience du peuple burkinabè. La Semaine nationale de la culture est plus qu’un événement ; c’est un symbole de notre détermination à préserver notre identité culturelle dans les moments les plus difficiles ».

Le ministre exhorte chaque membre du comité à donner le meilleur de lui-même, tandis que la Directrice générale de la SNC rappelle l’importance de l’appropriation de la culture burkinabè pour garantir le succès de l’événement. Car dit-elle, « c’est à ce prix que l’on obtiendra une édition de la Semaine Nationale de la Culture qui fera date dans les annales de l’histoire du pays ».

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite