Soutien à l’effort de paix : Un Colonel-Major à la retraite remet un chèque de 500.000 F CFA au profit des FDS

Le 20 février 2024 dans les locaux du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel-Major à la retraite Adama Ouédraogo a remis au Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants (ME MDAC) un chèque d’un montant de 500.000 FCFA au profit des FDS.

Admis à la retraite le 1er janvier 2024, le Colonel-Major OUEDRAOGO a voulu par cet acte, témoigner son attachement indéfectible à l’institution militaire pour laquelle il a servi pendant 41 années, surtout en ces moments où la mobilisation de tous est un impératif.

Aussi, se devait-il, selon lui, de répondre à l’appel du Chef de l’État invitant l’ensemble des Burkinabè à contribuer chacun à son niveau et à sa manière à l’effort de paix. Cet acte symbolique pour un militaire qui entame la retraite a été salué par le Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, qui a souligné sa disponibilité à recevoir toute forme de contribution de la part de ses anciens collaborateurs.

Réception du chèque des mains du ME MDAC par le Colonel Président de la Commission de réception et de gestion des dons « Ce geste à l’endroit des FDS, est un acte de haute valeur patriotique et mérite d’être connu. Mon colonel, votre esprit et votre posture nous interpellent car, pleins d’enseignements à tirer pour l’ensemble des personnels en activité et surtout pour la jeune génération » a-t-il déclaré.

Ledit chèque a été remis par le ME MDAC au Président de la Commission de réception et de gestion des dons, le Colonel Théophile Nikiema. Avant son départ à la retraite le Colonel-major Adama Ouédraogo était l’Officier Adjoint du Bureau de garnison de Ouagadougou.

Source : Direction de la Communication et des Relations Presse/MDAC

