Cyclisme : Orange Money Burkina Faso offre un nouveau vélo à Paul Daumont

Orange Money Burkina Faso, entreprise leader de paiement mobile, a procédé le vendredi 1er mars 2024 à son siège à la remise d’un tout nouveau vélo de course haut de gamme au cycliste burkinabè, Paul Daumont.

Le cri de cœur lancé par Paul Daumont sur la qualité de sa monture a été entendu par la Direction générale de Orange Money Burkina Faso. En effet, à l’occasion d’une cérémonie, un tout nouveau vélo a été remis à Paul Daumont par Alimata Touré, Directrice Générale de Orange Money Burkina Faso.

« Ce don est tout à fait important pour nous parce que vous savez que nous soutenons le sport comme le football et le cyclisme également. Nous avons écouté le cri de cœur de Paul Daumont qui lors d’une compétition a dit qu’il n’avait pas de moyen confortable pour faire sa passion (le vélo). Nous avons décidé de lui offrir ce vélo. Vélo fabriqué avec lui-même, avec toutes les caractéristiques qu’il a données et donc nous l’avons conçu et construit pour lui », a indiqué la Directrice Générale de Orange Money Burkina Faso.

Fait à base de fibre de carbone, ce vélo avec un poids de 7 kilogrammes, à écouter le bénéficiaire du jour est de type aéro c’est-à-dire très aérodynamique. « La taille du cadre est de 58 cm, ce qui correspond à une personne qui a une taille comprise entre 1 mètre 80 et 90. Ensuite il y a une transmission qui est pilotée électroniquement avec une batterie interne qu’on recharge pour les changements de vitesse. Cela fluidifie l’avancement du vélo. On a des roues très haut de gamme, aérodynamiques », a-t-il ajouté.

À l’endroit du donateur, le cycliste burkinabè a traduit toute sa gratitude et sa fierté après être rentré en possession de sa nouvelle monture. « J’en suis très fier qu’une telle entreprise comme Orange Burkina à travers Orange Money ait entendu ce cri de cœur. C’est vrai que ça n’aurait pas été évident si je n’avais pas fait cette sortie sur les réseaux sociaux.

Vraiment qu’une entreprise comme Orange Money me remette un vélo, cela traduit leur engagement à soutenir la jeunesse et notamment le sport au Burkina Faso et ça me motive à faire davantage d’efforts pour honorer cet effort », s’est réjoui Paul Daumont.

En perspectives, Paul Daumont, maillot jaune burkinabè du dernier tour du Faso, dit espérer après une période de réadaptation, de réhabilitation et de rééducation, retrouver les plus hautes marches du podium avec ce tout nouveau bijou. « J’espère monter le plus souvent sur le podium avec ce vélo », a-t-il laissé entendre après la réception de ce vélo évalué à plusieurs milliers d’euros.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

