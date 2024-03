Burkina Faso : Le Conseil national de l’agriculture biologique (CNABIO) tient la 5e édition du forum international alimentation et territoires

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Conseil national de l’agriculture biologique (CNABIO) tient un forum international alimentation et territoires du 12 au 13 mars 2024. Ce forum, 5e du genre, tenu sous la coupe du Brésil – Burkina Faso – Bretagne, a été ouvert ce mardi 12 mars 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« Comme vous le savez nous sommes dans une région désertique et il faut travailler à fertiliser les sols pour faire en sorte que la population mange sainement. C’est la raison pour laquelle le ministère de l’agriculture a pris la mesure de faire en sorte que la production agro-sylvo-pastoral puisse être le moteur de notre économie.

Et ce forum répond à cette thématique qui est de transformer les systèmes alimentaires à travers l’agroécologie », a précisé Adama Sawadogo, représentant le ministère en charge de l’agriculture, sur l’importance de la tenue du forum international alimentation et territoires.

5e du genre, ce forum vise à insister sur la question « du manger local agir global » sous le prisme de l’agroécologie comme moteur de la sauvegarde environnementale et l’alimentation saine. Et à cette occasion, des activités entrant dans ce sens seront menées. Au titre de ses activités, des tables rondes, des sorties de terrains et des expositions de produits agroécologiques rythmeront la 5e édition de ce forum.

L’ambassadrice du Brésil au Burkina Faso, De Barros Ellen, a par ailleurs reconnu et salué le travail du gouvernement burkinabè dans le domaine bio. Et au sortir de ce forum, elle a laissé entendre qu’« il faut qu’on puisse vraiment faire un projet qui puisse aboutir à des échanges et des résultats concrets ».

Placé sous la thématique « Transition agroécologique et systèmes alimentaires locaux, vers des collaborations internationales », la 5e édition va se tenir du 12 au 13 mars 2024 dans les locaux de Napam Béogo sis au quartier Gounghin et à l’espace Main du monde.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite