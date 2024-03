Gestion des conséquences de la guerre : Des échanges ouverts à Ouagadougou

publicite

En vue de trouver des pistes pour améliorer la gestion des conséquences de la guerre sur les troupes, un atelier de réflexion s’est ouvert ce mardi 12 mars 2024, et s’étend sur trois jours à Ouagadougou.

« Mon collègue de droite est blessé, maintenant, qu’est-ce qui suit pour qu’il se sente vraiment sécurisé, pour qu’il puisse retrouver son état de santé, c’est tout ce mécanisme que nous devons revoir afin que ceux qui sont blessés en opération n’aient pas des sentiments de colère, ou de révolte en eux-mêmes et contre la société. C’est ça l’essentiel de la réflexion », a introduit le Général de brigade Kassoum Coulibaly, ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Lors de ces trois jours d’échanges, les débats vont porter sur la prise en charge médicale et psychologique et la réinsertion sociale des blessés. C’est la prise en charge psychologique qui ouvre le bal des communications. Le Pr Sébastien Yougbaré, Psychopathologue, est revenu sur la nécessité de suivre les combattants avant pendant et après l’engagement.

« Il faut recruter des gens avec un certain profil psychologique et qui puissent montrer des preuves de résilience. Donc il faut être très vigilant au cours de leur socialisation professionnelle à ce qu’ils puissent être suivis par une équipe pluridisciplinaire médicale psychologue, sociologue, pourquoi pas anthropologue, et puis ressources humaines, pour quand même être sensible à la vulnérabilité de la personne. Donc il faut veiller au bien-être intégral du sujet pour qu’il reste vaillant », a-t-il dit.

Les conclusions de cet atelier ouvert ce mardi 12 mars 2024 sont attendues le 14 mars prochain.

Source : JT de 13 H de la RTB du mardi 12 mars 2024

