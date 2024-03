Recherches universitaires : Yahaya Sankara passe en revue la coopération transfrontalière Burkina Faso – Mali 

publicite

Yahaya Sankara a soutenu avec brio sa thèse de doctorat unique en Géographie, ce mercredi 13 mars 2024 à l’université Joseph Ki-zerbo de Ouagadougou. « Les territorialités transfrontalières et le développement local dans les zones frontalières Burkina -Mali » est le thème défendu par l’impétrant qui a vu son travail sanctionné par la Mention très honorable.

Pour l’obtention de grade de docteur des universités, l’impétrant Yahaya Sankara a défendu les résultats de ses recherches devant un jury de 5 membres ce mercredi 13 mars 2024 au département de géographie de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Ses recherches ont été menées sous le thème « les territorialités transfrontalières et le développement local dans les zones frontalières Burkina-Mali ».

Selon l’impétrant, l’objectif de cette étude visait à analyser les initiatives mises en place par les communautés transfrontalières entre le Burkina et le Mali en matière de coopération et d’intégration.

« Ici, il s’agissait de revenir sur les actions menées dans les zones transfrontalières en particulier celles Burkina Faso-Mali. Et ces actions locales contribuent non seulement à booster le développement local mais favorisent aussi l’intégration sous régionale entre les communautés », a-t-il indiqué.

Comme résultats, l’impétrant indique qu’en matière de coopération transfrontalière en particulier celle des zones frontalières Burkina -Mali, il existe des initiatives de coopération à savoir les espaces de coopération construits à l’aune des facteurs Socio historique et des échanges transfrontaliers, des initiatives de coopération formelle et informelle et l’émergence d’un développement local transfrontalier.

A l’écouter, en effet la frontière Burkina Faso – Mali est un exemple de limite à problème après avoir conduit à deux guerres en 1974 et 1986, et une frontière où subsiste des conflits larvés entre les populations.

Des résultats contenus dans un document de 300 pages et jugés satisfaisant par le jury. Il obtient alors la mention très honorable du jury. A en croire au directeur de thèse, le professeur Lassané Yaméogo, le thème revêt d’une originalité dans la mesure où il constitue un thème d’actualité et précise que les deux pays pourraient s’inspirer des résultats de ces recherches pour une bonne intégration transfrontalière dans l’espace AES (Alliance des Etats du Sahel).

« Ce qui est original dans cette thèse, c’est surtout le fait qu’il a traité une thématique qui permet de comprendre pourquoi certaines localités ou zones au niveau des frontières arrivent à collaborer assez facilement malgré que la frontière soit une limite.

Les gens arrivent à collaborer beaucoup plus facilement parce qu’ils se basent sur des relations sociales qui sont séculaires, des ressources naturelles que les populations transfrontalières ont toujours exploitées ensemble. Et il y a le mérite parce que quand on regarde le nouvel espace AES qui est construction, on voit que ce sont des éléments auxquels on peut se baser pour construire des relations fortes au niveau des territoires et des communautés », a-t-il précisé.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

