Ouagadougou : Les Kogleweogo du Kadiogo renouvellent leur collaboration aux autorités en charge de la sécurité  

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, a reçu, le mardi 12 mars 2024 à Ouagadougou, une délégation des Kogleweogo de la province du Kadiogo. Conduite par Basga Barthélémy BONKOUNGOU, chef Kogleweogo du Kadiogo, la délégation est venue réitérer son engagement et son soutien aux autorités burkinabè dans la coproduction de la sécurité.

C’est suite à l’appel lancé par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE et au communiqué du Ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, invitant l’ensemble des Burkinabè à dénoncer tout acte ou comportement suspect, que nous avons pris cette initiative de venir rencontrer une fois de plus, les premières autorités en charge de la sécurité pour leur réaffirmer notre engagement à les accompagner dans cette dynamique, a indiqué Basga Barthélémy BONKOUNGOU.

« Les Kogleweogo du Kadiogo ont déjà mené plusieurs actions sur le terrain dans le cadre de la coproduction de la sécurité en collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), mais ces appels lancés par les autorités sonnent pour nous comme une interpellation à redoubler de vigilance, à accentuer et maintenir la veille citoyenne dans le cadre de la sécurisation du pays », a soutenu Monsieur BONKOUNGOU.

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA a salué la démarche des Kogleweogo de la province du Kadiogo et les a rassurés des mesures prises par le Ministère en charge de la sécurité, pour une meilleure collaboration entre l’ensemble des acteurs dans la dynamique de la coproduction de la sécurité.

Source : DCRP/MATDS

