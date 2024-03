Citoyenneté dans le milieu scolaire burkinabè : Le Lycée Marien N’Gouabi a déjà son club

publicite

Le ministre en charge de la justice, Edasso Rodrigue Bayala a présidé le jeudi 14 mars 2024, le lancement du premier club de citoyenneté et d’écologie du lycée Marien N’Gouabi. Ce club fort de 10 membres est chargé entre autres de faire respecter le règlement intérieur, la salubrité et bien d’autres activités de sensibilisations des élèves du lycée.

A son passage en octobre 2023 au lycée Marien N’Gouabi, en semaine nationale de la citoyenneté, le ministre en charge de la garde des sceaux, Rodrigue Bayala a instruit aux jeunes de mettre en place un club qui doit s’occuper tant du bien être de l’école que du bien-être de ces élèves. Ce jeudi 14 mars ce clubs a été présenté au ministre Rodrigue Bayala, lançant du coup les activités de celui-ci.

10 responsables animent ce club. Son président est Ousmane Zongo. A ce jour le club a déjà mis un programme pour répondre aux besoins de la cause selon le président du club. Il s’agit notamment de la montée des couleurs, de faire respecter le règlement intérieur, d’instaurer les règles de salubrité et faire régner la discipline dans l’établissement.

« A l’égard de notre amour pour le civisme nous nous engageons avec nos camarades a instauré le civisme. Comme activité déjà, nous avons la sensibilisation de nos camarades sur le respect du règlement intérieur, l’assainissement de notre cadre de vie et sur la sécurité routière. Nous sensibilisons également sur les collectes de fonds pour l’effort de paix. Avec l’appui de nos éducateurs et les initiateurs de ce clubs nous comptons arriver à bout de nos activités prévues», a indiqué le président du club élève en Terminale A.

Selon le ministre en charge de la justice, c’est déjà « gigantesque» ce qui est entrepris par ce nouveau club. «En moins de 6 mois j’ai senti que quelques chose a changé. D’abord en octobre se sont des sachets qui nous ont accueilli, le forage avait tellement coulé qu’on pataugeais dans la bout. Aujourd’hui je vois qu’il y a un grand changement. C’est à votre honneur. Nous l’avons dit en octobre, si nous voulons que les choses changent il faut donner l’occasion aux jeunes de parler aux jeunes», a-t-il indiqué.

Le ministre a tout en saluant ce changement souhaité que ce lycée soit le point de départ pour tout les établissements du Burkina Faso. « Dans ce contexte particulier de notre pays où nous exaltons le patriotisme et nos valeurs de citoyenneté dans la lutte contre le terrorisme. Dans un contexte où nous voulons affirmer notre souveraineté et nous voulons nous émanciper de l’impérialisme ambiant, nous nous devons d’inculquer nos valeurs de patriotisme et de citoyenneté», s’est justifié Rodrigue Bayala, justifiant l’initiative.

C’est donc une invite aux autres à créer ce genre de club pour le bien être des établissements selon le ministre. « L’autre objectif c’est de les encourager à aller vers le succès franc et d’essayer d’étendre avec nos collègues pour que cet exemple du lycée Marien N’Gouabi qui en train de faire preuve puisse être dupliqué dans les autres établissements», a appelé le patron du ministère en charge de la justice.

En rappel, c’est au cours de la Semaine nationale de la citoyenneté (SENAC) qui s’est tenue du 23 au 27 octobre 2023 que le ministre avait instruit la création de ce club, courant une conférence sur le civisme en milieu scolaire, au Marien N’Gouabi.

