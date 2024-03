Ouahigouya : Des élèves déplacés internes à l’école de la cohésion sociale

publicite

Des élèves déplacés internes de Titao, ont bénéficié le mercredi 13 mars 2024, d’une formation en citoyenneté responsable. L’initiative, portée par le projet « Améliorons nos Vies », a consisté à inculquer aux futurs cadres, des valeurs telles que le mieux vivre ensemble, la tolérance pour une cohésion sociale au profit de la paix.

Ils sont plus de 2800, ces élèves déplacés internes, qui ont appris à l’école du projet. Durant quatre heures environ, ces jeunes, filles et garçons, ont d’entrée de jeu, essayé des images qui illustrent la paix et la cohésion sociale. Chaque élève devait faire son dessin, et expliquer devant l’assemblée sa signification.

Abdoul Aziz Nacanabo, élève en classe de 3e, a dessiné un pistolet avec une croix rouge dessus. « Nous vivions en paix avec tout le monde dans nos villages. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi des gens ont pris des armes pour nous attaquer alors qu’on était ensemble. Ce que j’ai illustré, c’est pour inviter à la paix et la cohésion sociale afin que nous retrouvions la paix qu’on a perdu », a-t-il expliqué, tout en remerciant les responsables du projet pour l’opportunité.

Fatimata Guiro, elle, a plaidé pour davantage d’engagement dans la préservation de l’environnement. Elle a illustré des arbres en proies aux mauvaises pratiques des hommes. Selon elle, tout le monde doit s’investir dans la protection de l’arbre afin favoriser une meilleure pluviométrie. Pour elle, ce projet est le bienvenu, surtout pour les élèves déplacées internes.

Egalement, la formation s’est poursuivie avec une éducation à la connaissance de l’administration publique. Les élèves se sont réunis en groupe pour désigner des responsables qui vont jouer les rôles de Ministres de la République. Après les travaux de groupes, des responsables ont été désignés pour proposer des pistes de solutions dans chaque corporation pour le bien-être des populations. Tour à tour, chacun, dans une bonne ambiance à proposer des actions pour le développement du pays.

La dernière étape, était une mise en scène d’élections des maires de communes. Les jeunes ont élu leur maire et procédé à questions relatives à la gestion de la commune afin de connaître le bilan de l’autorité. Après cet exercice, les électeurs ont réélu un maire par référendum.

Selon Joëlle Zoungrana, responsable en charge des questions de jeunesse du projet, cette initiative vise à préparer les jeunes à être des citoyens responsables au service du développement. L’idée, poursuit-elle, c’est d’inculquer aux plus jeunes, ces valeurs afin qu’ils soient outiller, et surtout être des relais auprès de leurs communautés.

Satisfaction pour Ibrahim Dao, directeur du collège du Collège Naaba Tigré de Ouahigouya, pour avoir suivi la formation dès l’entame, il a suggéré à ses élèves, une oreille attentive. « Ce projet est le bienvenu. Nous remercions les acteurs pour l’initiative, car non seulement, ils sont venus nous éduquer, et aussi sensibiliser nos élèves à la notion de citoyenneté. Nous les encourageons à continuer dans cette dynamique, car la cohésion sociale se veut indispensable dans la situation que nous vivons. Et les jeunes, qui ont suivi cette formation, vont les perpétuer dans leurs localités d’origine », a dit le directeur.

Il a aussi souhaité, que cette œuvre se poursuive dans d’autres établissements scolaires du Burkina, afin de préparer une jeunesse citoyenne et responsable.

En rappel, le projet « Améliorons nos Vies », est un projet de renforcement durable de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et de la cohésion sociale des communautés rurales du Burkina et du Niger.

Financé, par l’Union Européenne à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique, ce projet d’une durée de quatre ans, est mis en œuvre par neuf organisations dont six au Burkina Faso.

