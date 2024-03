Revue conjointe du portefeuille santé de l’USAID au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Lundi 18 mars 2024 à Ouagadougou, s’est tenue la revue annuelle conjointe du portefeuille santé de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique du Burkina Faso.

La suite après cette publicité

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) accompagne le ministère de la santé du Burina Faso dans un certain nombre de domaines prioritaires, notamment la santé communautaire. En plus, l’USAID appuie la lutte contre le paludisme, accompagne dans la préparation et la réponse aux épidémies et aux pandémies, etc.

Pour le Docteur Robert Lucien Jean Claude Kargougou, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, il est important de se retrouver de façon régulière avec ce partenaire stratégique, pour revoir conjointement les interventions majeures à l’effet de célébrer les succès mais aussi surtout de mettre le doigt sur les défis afin d’envisager les solutions à prendre pour plus d’impact.

L’exercice du jour est donc une revue conjoint stratégique en matière de dialogue avec l’USAID. En terme de résultats, la part contributive de l’USAID dans le domaine de la santé communautaire, en matière de défis logistique est importante selon le ministre de la santé. « L’USAID nous accompagne en matière de motivation des agents de santé à base communautaire dans trois régions sanitaires. L’USAID nous accompagne aussi dans le domaine de la réflexion », a-t-il souligné.

En plus, ajoute-t-il, « pour la chaine d’approvisionnement, comment faire en sorte que les médicaments puissent ne pas seulement disponible à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, ou à Kaya seulement, mais puissent être aussi disponible jusqu’au dernier village ? Et là, l’appui de l’USAID est conséquent dans ce domaine ». Mais pour le ministre de la santé, le défi majeur, c’est le passage à l’échelle de ses interventions pour plus d’impacts.

Les violons s’accordent sur l’importance de cette revue annuelle conjointe avec le partenaire. « Elle (la revue conjointe, ndlr) nous offre l’opportunité de tirer parti de notre expertise collective et de rechercher des solutions novatrices pour répondre aux défis imposés par l’insécurité et les déplacements de populations. Cette situation nous impose de faire preuve d’innovation et d’audace, car la vie et l’avenir des gens en dépendent », a fait entendre Éric P. Whitaker, Chargé d’affaires de l’Ambassade des États-Unis.

Il a exprimé sa reconnaissance au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique pour sa réponse « remarquable et efficace » face à la forte flambée de cas de dengue au Burkina Faso ainsi que pour l’introduction réussie du vaccin contre le paludisme, une étape importante vers le contrôle et l’élimination de cette maladie mortelle.

En rappel, le gouvernement des États-Unis et le peuple américain, à travers l’Agence américaine pour le développement international (USAID), apportent un appui technique et financier au Burkina Faso dans le domaine de la santé. Pour l’année 2024, les deux parties s’accordent pour organiser la présente revue conjointe qui vise à évaluer la contribution de l’USAID à la mise en œuvre du PNDS 2021-2030.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite