« La traversée du Moogho » : Un spectacle qui allie l’art et l’environnement

L’artiste musicien Zabda se produira en concert live, le 22 mars 2024, dans la mythique salle Koamba Lankoandé du CENASA. En prélude à ce rendez-vous artistique, l’artiste a déballé les concours de cet événement lors d’un point de presse le vendredi 15 mars 2024, à Ouagadougou.

« Création culturelle et éco responsabilité », c’est sous ce thème que l’artiste burkinabè Sibri Albassé Zongo, connu sous le sobriquet Zabda part à la conquête du CENASA. A travers son spectacle intitulé « La traversée du Moogho »qui allie spectacle musical, comédie musicale, théâtre et chorégraphie de scène l’artiste compte faire voir son art sous toutes ses formes.

« Au delà d’un simple concert, il s’agit plus d’une aventure artistique et culturelle où la créativité artistique est tirée de la riche diversité culturelle du Moogho. C’est surtout une rencontre entre cette diversité culturelle et les influences sonores afrobeat, Jazz et punk », a renseigné Dimolo Mamadi Sankara, membre du comité d’organisation.

Comme l’indique la thématique, ce concert poursuit une cause sociale qu’est la protection de l’environnement. Fervent défenseur des conditions climatiques, l’artiste compte à travers ce spectacle mettre son art au service de l’environnement.

« Nous donnons de la voix et interpellons l’ensemble des citoyens et les pouvoirs publics sur la question climatique. C’est ce qui explique le choix de cette thématique. Concrètement, nous voulons faire de ce concert le point de départ d’une dynamique large de création artistique et culturelle sur la question du climat et la préservation de l’environnement au Burkina Faso », a-t-il fait savoir.

Pour vivre de près ce grand rendez-vous artistique, Zabda donne rendez-vous le 22 mars 2024, au CENASA. Les tickets sont disponibles au prix unitaire de 2000 et 5000 FCFA.

