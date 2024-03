SITARAIL annonce des travaux de renouvellement des emprises ferroviaires du passage à niveau (PN) au niveau du Carrefour de Noncin

publicite

SITARAIL, dans un communiqué, informe les usagers de la route qu’elle entreprendra, avec l’appui des autorités communales de Ouagadougou, des travaux de renouvellement des emprises ferroviaires du passage à niveau (PN) VS 00+927 du carrefour de Noncin.

Ces travaux se dérouleront selon les dates et horaires suivants :

Vendredi 22 au samedi 23 mars 2024, de 08h à 08h : Dépose et pose du PN,

: Dépose et pose du PN, Vendredi 29 au samedi mars 2024, de 21h à 06h : Nivellement du PN,

: Nivellement du PN, Vendredi 05 avril à 08h, au jeudi 11 avril 2024 à 06h: Bétonnage du PN.

Durant ces tranches horaires, les circulations menant à ce tronçon du Carrefour de Noncin seront alternées, poursuit le communiqué.

SITARAIL s’excuse des désagréments que ces travaux pourraient occasionner et sait compter sur l’indulgence des usagers de la route pour le bon déroulement des travaux qui, à termes, contribueront à sécuriser durablement ce Passage à Niveau (PN) et y faciliteront la circulation routière et ferroviaire.

Josué Bonkoungou

