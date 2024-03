Reconquête du territoire : Le corps des Eaux et forêts en ordre de bataille dans les cantonnements

publicite

Le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Ousmane BAWAR, était à la tête d’une équipe de suivi et de supervision dont faisait partie le commandement des Eaux et Forêts avec à sa tête le Directeur General des Eaux et Forêts, Barnabé KABORE. Ils sont allés s’imprégner des réalités au sein des cantonnements et galvaniser les combattants sur le terrain.

Les cantonnements sont des détachements d’éléments du corps des Eaux Forets aguerris et positionnés dans des lieux stratégiques pour protéger les forêts, les infrastructures et contribuer à la reconquête du territoire. Les forêts n’ont plus de secrets pour ces hommes qui traquent l’ennemie jusque dans leurs derniers retranchements, dans les endroits boisés.

Les résultats de leurs actions sont bien visibles sur le terrain lors de cette visite. Ils ont dominé et contrôlé certaines réserves forestières, qui jusqu’à une période étaient inaccessibles. Ils ont contribué, en effet, à apurer l’intérieur de ces réserves forestières en débusquant et en interpellant des individus armés, en délogeant des sites d’orpaillages clandestins et en saisissant du matériel.

En plus de leurs missions régaliennes de sécurisation, ils contribuent à former des VDP, à appuyer les populations pour leur bien être comme les évacuations sanitaires. Des actions qui ont contribué à renforcer la cohésion et la collaboration avec les populations de ces localités qui leur ont témoigné leurs reconnaissances.

Repas communautaires, visite des dortoirs et des différentes installations le tout sous un soleil de plomb, ces autorités dans la peau d’un cantonné ont pu toucher du doigt les réalités de ces combattants de la nation qui font face à l’adversité.

A ces hommes, Ousmane BAWAR a apporté trois messages du premier responsable du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger BARO. « 𝘓𝘦𝘴 𝘳é𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘦𝘯𝘨𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦𝘻 𝘪𝘭𝘭𝘶𝘴𝘵𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘧𝘢𝘪𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘷𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘮𝘦. 𝘚𝘰𝘺𝘦𝘻-𝘦𝘯 𝘧é𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘦𝘳 !

𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘶𝘳𝘢𝘨𝘦𝘰𝘯𝘴 𝘢̀ d𝘦𝘮𝘦𝘶𝘳𝘦𝘳 𝘨𝘦́𝘯𝘦́𝘳𝘦𝘶𝘹 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭’𝘦𝘧𝘧𝘰𝘳𝘵 𝘦𝘵 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭’𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯. 𝘘𝘶𝘦 𝘭𝘦 ‘’𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘧 ’’ 𝘳𝘦𝘮𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘭𝘦 ‘’ 𝘮𝘰𝘪 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘦𝘭 ‘’.

N𝘰𝘶𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘰𝘯𝘴 à 𝘤𝘩é𝘳𝘪𝘳 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘦, 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘍𝘰𝘳𝘤𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘋𝘦́𝘧𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘚é𝘤𝘶𝘳𝘪𝘵é, 𝘦𝘵 à 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 à 𝘢𝘨𝘪𝘳 𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘧𝘢𝘪𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘨𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘭𝘦𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦𝘴 𝘴œ𝘶𝘳𝘴 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘵𝘩éâ𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘰𝘱é𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴. 𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘢𝘪𝘯𝘤𝘶𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘯𝘴 𝘨𝘢𝘨𝘯𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘦 », a-t-il partagé.

Au regard des résultats tangibles sur le terrain et pour renforcer la participation du corps des Eaux et Forêts à l’œuvre de reconquête du territoire, le ministère de l’Environnement de l’Eau et de l’Assainissement à travers la Direction Générale des Eaux et Forêts entend passer à l’échelle avec la création de 10 nouveaux cantonnements sur le territoire. Lentement mais sûrement, le maillage territorial est en marche.

Source : DCRP/MEEA

