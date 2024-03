Des acteurs culturels burkinabè veulent soutenir l’effort de paix à travers l’initiative « le trimestre de la solidarité »

publicite

La confédération nationale de la culture (CNC) a lancé le trimestre de solidarité des acteurs culturels pour la contribution à l’effort de paix. L’annonce été faite le mardi 26 mars 2024 au sein même de la CNC lors d’une conférence de presse.

La confédération nationale de la culture (CNC) à travers l’activité « le trimestre de la solidarité » entend soutenir l’effort de paix avec comme cheval de bataille la culture afin de raffermir le patriotisme au sein de la nation burkinabè. L’objectif de cette activité, à en croire le comité d’organisation, est de renforcer les liens communautaires et soutenir l’effort de paix à travers une série d’activités culturelles.

Une série d’actions seront menées en ce sens notamment une campagne de collecte de fonds qui est actuellement en cours selon le comité d’organisation afin de contribuer à l’effort de paix. L’événement phare du trimestre de la solidarité est la nuit du sursaut patriotique qui se tiendra le 19 avril 2024. Cette activité marquera la fin de la campagne de collecte de fonds et sera l’occasion de promouvoir la culture et les valeurs patriotiques, à travers des performances artistiques, des discours, des témoignages et des actes symboliques, toujours selon le comité d’organisation.

« Comme vous le savez notre pays connait des difficultés depuis quelques années, les acteurs culturels qui ont toujours joué un rôle important dans ce pays ne peuvent pas rester en marge, déjà les acteurs ont apporté énormément par différentes formes de contribution à travers des créations artistiques mais aujourd’hui les artistes et les acteurs de la culture ont décidé d’aller au-delà des créations pour soutenir les actions du gouvernement.

C’est dans ce sens que s’inscrit l’initiative d’organiser ce trimestre de la solidarité qui va consacrer une récolte de fonds dédiée à soutenir les efforts pour la reconquête du territoire pour que notre pays aille véritablement vers la paix », a déclaré Telesphore Bationo, président de la confédération nationale de la culture (CNC).

En ce qui concerne la collecte de fonds, la CNC s’est engagée à assurer un suivi rigoureux à travers les services d’un huissier de justice en vue de la transparence vis-à-vis du public.

« Les fonds qui seront collectés ne vont pas rester dans nos caisses ou dans le secret des Dieux ; on a un huissier qui suit le processus et le jour j on va dévoiler le montant perçu il y aura donc un suivi de transparence », a rassuré Pazouknam Jean Baptiste Ouédraogo, Président du comité d’organisation.

Il a d’ailleurs lancé un appel à la population burkinabè à consentir des efforts pour contribuer à travers la collecte aussi symbolique qu’elle soit pour soutenir l’effort de paix.

En rappel, le trimestre de la solidarité des acteurs culturels pour la contribution générale à l’effort de guerre s’inscrit dans le cadre des activités de la rentrée culturelle et artistique qui s’est tenue le 23 février dernier.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

