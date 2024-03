Procès CGT-B contre Adama Siguiré : Le dossier renvoyé au 6 mai 2024 pour le délibéré

publicite

Le procès Adama Siguiré – CGT-B s’est poursuivi le 26 mars 2024. Le dossier a été renvoyé au 6 mai prochain pour le délibéré.

« Je requiers de le déclarer coupable de faits de diffamation et d’injures publiques (contre la CGT-B et Moussa Diallo, NDLR) et de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis et d’une amende de 500 000 francs ». C’est ce qu’a requis le procureur à l’encontre de Adama Siguiré à l’issue de la plaidoirie de la Partie civile à l’audience du 26 mars 2024.

Cette affaire de la CGT-B contre Adama Siguiré est en train de connaître son dénouement. La parole est revenue à la défense pour sa plaidoirie.

Après la plaidoirie des avocats, la parole a été donnée au prévenu Adama Siguiré pour son mot de fin à cette audience. Il a déclaré que la plaidoirie de la partie civile constitue des « mensonges » à son égard.

« La CGT-B a communiqué « Pour », nous avons communiqué « Contre », si demain elle communique pour encore, nous allons sortir faire un communiqué contre. Nous n’avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, (parlant des avocats de la partie civile) », a-t-il renchéri. Et de dire qu’il s’en tient à la décision du tribunal.

En rappel, le procureur a requis 3 mois de prison avec sursis à l’encontre de Adama Siguiré dans ce procès qui l’oppose à la CGT-B. Le dossier a été renvoyé au 6 mai 2024 pour le délibéré.

