Fada N’Gourma : Le ministre de l’éducation nationale échange avec les acteurs régionaux

Le ministre en charge l’éducation nationale, Jacques Sosthène Dingara, a séjourné du 28 au 29 mars 2024 à Fada N’Gourma. Il s’agissait d’échanger avec les acteurs de l’éducation de la région de l’Est.

Les premiers responsables du ministère en charge de l’éducation sont allés à la rencontre de leurs collaborateurs dans la région de l’Est pour s’imprégner des réalités. A l’entame de la rencontre, le Directeur régional des enseignements post-primaire et secondaire, Idrissa Pascal Tindrébéogo, a dépeint la situation de l’éducation dans la région de l’Est. A l’écouter, le taux brut de l’éducation dans la région est passé de 63,80 % en 2018 à 22,60 % pour le primaire et de 37,2 % à 16,80% au post-primaire et secondaire.

Il a expliqué cette situation du fait des actes terroristes qui ont eu également pour conséquence la fermeture de 1046 établissements ayant entraîné 17 162 élèves hors classes et 54 809 élèves déplacés internes.

Le ministre en charge de l’éducation, Jacques Sosthène Dingara, est revenu sur les mobiles de son séjour dans la région de l’Est. « Nous sommes dans la région de l’Est dans le cadre de la tournée régionale que nous avons entreprise pour échanger avec les acteurs du secteur de l’éducation. Pour cette sortie, nous avons une particularité qui est que nous avons rencontré des acteurs avec une spécificité très particulière dans cette zone. Une zone pratiquement avec des provinces véritablement difficiles d’accès », il a relevé.

A l’issue des échanges, le ministre a répondu point par point aux difficultés égrainées. Il s’agit, entre autres, de la gestion des carrières des agents du MENAPLN, la formation continue, la digitalisation de l’éducation. Le ministre s’est dit satisfait des échanges.

« Ce fut un moment pour nous de toucher du doigt certaines réalités du monde enseignant. Des réalités que nous avons bien notées, des réalités que nous avons pris soin de bien comprendre que nous pensons que ce sont des réalités qui justifient les résultats scolaires de cette région.

Ce qui nous encourage c’est que nous avons en face des enseignants, des acteurs déterminés. Malgré l’adversité nous sentons la joie dans les yeux d’accomplir un devoir. Ce ne sont pas des difficultés qui amènent à sentir un découragement dans les yeux des acteurs. Nous avons observé cet enchantement à accomplir ce devoir pour lequel l’État les a emmenés ici », a-t-il précisé.

David Yentema Thiombiano, Directeur de l’éducation pré scolaire, primaire et non formelle de l’Est, a apprécié la visite du ministre. « Le fait que le ministre soit venu pour écouter tous les acteurs, lui a permis de toucher du doigt les réalités de la région de l’Est par rapport à l’éducation. Il a aussi clarifié certaines actions que le gouvernement mène au profit des acteurs de l’éducation et qui ne sont pas toujours répertoriées sur le terrain », a-t-il indiqué. Il a fait comprendre que cette rencontre a permis d’encourager les acteurs.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

