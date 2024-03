Festival international des boissons locales de Ouagadougou : La 3e édition prévue du 28 février au 02 mars 2025

publicite

Le Club des étudiants artistes burkinabè, initiateur du Festival international des boissons locales de Ouagadougou (FESTIBOLO), a annoncé la tenue de la 3e édition de leur festival. C’était le samedi 30 mars 2024, à Ouagadougou, à la faveur d’une Assemblée générale extraordinaire.

La 3e édition du Festival international des boissons locales de Ouagadougou (FESTIBOLO) se tiendra du 28 février au 02 mars 2025, au niveau de la Zone d’activités diverses (ZAD), à Ouagadougou, a informé Emmanuel Tarbangdo, président du Club des étudiants artistes burkinabè, initiateur dudit festival.

« La valorisation des boissons locales et des mets locaux, pilier du développement endogène pour le Burkina Faso » a été retenue comme thème de l’édition. Le choix du thème, a fait comprendre le président du club, va en droite ligne avec la politique du Chef de l’État, celle de valoriser nos valeurs culturelles.

Les innovations, a-t-il expliqué, se trouve au niveau du programme d’activités. « Des expositions-ventes de boissons locales et de mets locaux, un concours de cuisine locale, des prestations de troupes de danses traditionnelles, un défilé de mode traditionnel, une compétition de pétanque, un dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus », a principalement cité Emmanuel Tarbangdo.

Au sortir des deux éditions précédentes, le club a dressé un bilan satisfaisant. Pour l’édition de 2025, 2 000 festivaliers sont attendus par jour, foi de Parfait Koudougou, le chargé à la communication du club.

Le Club des étudiants artistes burkinabè est une association à but non lucratif. Son objectif principal, « promouvoir la culture burkinabè et les talents artistiques en milieu estudiantin », a indiqué Parfait Koudougou.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

