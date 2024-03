Fada N’Gourma : Les acteurs de la veille citoyenne patriotique font le bilan de leurs activités

publicite

Le samedi 30 mars 2024, la salle de réunion de la mairie de Fada N’Gourma a refusé du monde, à l’occasion de la tenue du point de presse des acteurs de la veille citoyenne patriotique de la localité. Il s’agissait de faire le bilan des activités et d’expliquer le concept de la veille citoyenne patriotique.

« La mobilisation pour la veille citoyenne se faisait tout azimut depuis octobre 2022 à l’initiative de plusieurs leaders patriotes. Mais c’est en septembre 2023 que véritablement cela a été bien structuré à Fada N’Gourma avec une présence dans 03 ronds-points de la ville », a expliqué Momini Yougbaré, secrétaire général de la veille citoyenne de Gourma.

Il a fait comprendre qu’en plus de la veille citoyenne, leur organisation a tenu des visites de courtoisie auprès des leaders communautaire, des meetings de soutien aux forces combattantes. « Pour toutes ces actions réalisées, c’est la somme de 2 129 000 F CFA que les acteurs de la veille citoyenne de Fada ont mobilisée.

J’invite chaque Burkinabè à travailler à être utile dans ce combat et prendre conscience qu’il nous appartient à tous de lutter pour libérer le pays. Tout le monde doit apporter sa contribution. S’il est vrai que tout le monde ne peut pas porter une arme, on doit apporter quelque chose », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Momini Yougbare et ses camarades ont demandé le ravitaillement en urgence des autres provinces de la région en produits de première nécessité par voie aérienne. « Régulièrement nous recevons des alertes de détresse des populations de ces zones difficiles d’accès », a-t-il lancé.

Sur la question des rumeurs selon lesquelles les « WAYIYAN » seraient financés par le pouvoir en place, Momini Yougbare a répondu sans ambages. « Nous entendons aussi ces ragots et nous comprenons ceux qui les débitent. Ces derniers pensent que l’intégrité n’existe pas. Et tout se résume à l’argent. C’est regrettable. Le Burkina Faso a malheureusement vécu pendant plusieurs décennies dans la gabegie, la corruption, l’apologie et la promotion du gain facile. Et bon nombre de nos concitoyens sont formatés ainsi, hélas », a-t-il répondu.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

