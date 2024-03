Burkina Faso : L’association Jeunesse citoyenne pour la souveraineté (JCS) lance officiellement ses activités

publicite

L’association Jeunesse citoyenne pour la souveraineté (JCS) a fait son baptême de feu le samedi 30 mars 2024 à Ouagadougou. Une occasion pour les membres et sympathisants de réaffirmer leur soutien au Capitaine Ibrahim Traoré et à la transition.

« Répondre clairement à la dynamique engagée par le Capitaine Ibrahim Traoré notamment dans la question de souverainisme », a introduit d’emblée Mahamadi Ilboudo, coordonnateur de l’association Jeunesse citoyenne pour la souveraineté pour justifier la création de leur association.

Pour lui, depuis l’avènement du MPRS 2 avec à sa tête le Capitaine Ibrahim Traoré, ce dernier ne ménage aucun effort afin de s’opposer aux affres de l’impérialisme. « Le renversement de la situation au Burkina Faso a mis en exergue les maux qui minaient le quotidien des Burkinabè. Un peuple meurtri, trahi, divisé, traumatisé, déshonoré, dépouillé de toutes les valeurs qui faisaient jadis sa fierté. D’où l’engagement, l’adhésion et l’appui ferme à soutenir l’action salvatrice et libératrice de la transition sous le leadership éclairé du camarade Capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il argué.

Pour les membres et sympathisants de l’AJCS, les objectifs de l’association visent à mettre en place des actions pour acquérir la souveraineté énergétique et des matières premières, la souveraineté éducative et la souveraineté économique. Nonobstant, Mahamadi Ilboudo a exhorté le président de la transition à poursuivre sa mission souverainiste jusqu’à l’exécution des projets et programmes contenus dans l’agenda de la transition.

Afin d’être en phase avec leurs idéaux, les membres et sympathisants de l’AJCD entendent mener plusieurs activités. A cet effet, Jules César Ouangré, secrétaire national chargé à l’information à la communication et porte-parole de l’AJCD, a annoncé une campagne de conscientisation pour asseoir les bases de la souveraineté.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

