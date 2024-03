Prix Super Galian : Liradan Phillipe ADA officiellement propriétaire d’une villa

publicite

Le vendredi 29 mars 2024 s’est tenue la cérémonie de remise des clés au lauréat du super galian de l’édition 2022 à Ouagadougou. C’était en présence de la directrice du Centre de Gestion des cités (CEGECI), des représentants du ministre d’État et celui de l’urbanisme.

Chose promise, chose due, à l’endroit de Liradan Phillipe Ada, lauréat du prix super Galian 2022. En effet le vainqueur de ladite édition s’est vue remettre des mains de monsieur Hamidou Belem, représentant du ministre d’État, ministre de la communication, les clés d’une villa de type F3 d’une valeur de 7.500.000 FCFA.

Pour le récipiendaire du jour, grande est sa satisfaction. Tout en remerciant les donateurs, il promet continuer le travail dans le sens de l’excellence pour la construction du pays. « La promesse a été faite par le ministère et ça été accompli aujourd’hui, c’est un sentiment de satisfaction qui m’anime et c’est avec beaucoup d’humilité que je reçois les clés et je promets de pouvoir continuer à travailler dans le sens de l’excellence et pour la construction de notre pays », s’est prononcé Liradan Phillipe Ada.

Cette récompense vient encourager les meilleures productions journalistiques, toutes presses confondues selon Hamidou Bélem. « Ce que nous voulons aujourd’hui c’est l’excellence, nous sommes engagés dans une construction d’une nation, (…) et on encourage la meilleure production pour motiver les compétitions », a-t-il laissé entendre.

Dans le même temps il lance un appel aux bonnes volontés à soutenir le gouvernement pour un meilleur avenir. « Nous lançons un appel à tous ceux là qui nous suivent qui pensent qu’en fait ils peuvent mettre la main dans la poche pour qu’on ait un meilleur avenir, une situation stable pour notre pays », a-t-il ajouté.

