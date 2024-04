Commémoration de la Journée internationale du théâtre 2024 : Russes et Burkinabè revivent « Le Revizor »

publicite

A l’occasion de la commémoration de la Journée internationale du théâtre à Ouagadougou, la pièce théâtrale « Le Revizor » du Russe Nikolaj Gogol a fait l’objet d’une représentation au Carrefour international de théâtre de Ouagadougou (CITO). C’était dans la soirée du mercredi 27 mars 2024.

Renforcer davantage les liens de coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Telle est la volonté affichée des autorités des deux États, mais aussi de leurs peuples depuis le rétablissement de ladite coopération.

En effet, à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale du théâtre 2024, l’association « African Initiative », composée de Russes et de Burkinabè a voulu, en collaboration avec le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou (CITO), la représentation théâtrale « Le Revizor » du Russe Nikolaj Gogol. Laquelle pièce a mis en lumière la question de la corruption, un fléau auquel a décidé de s’attaquer durablement et efficacement le gouvernement de transition sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’État, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, président de la soirée théâtrale, a salué l’initiative de l’association ainsi que ses efforts déployés afin de permettre ce rapprochement des peuples.

Le Pr Alexandre (Russe), au nom de l’association, a fait savoir sa gratitude envers le peuple et le gouvernement burkinabè pour l’accueil et l’hospitalité à leur égard. Il n’a donc pas manqué de témoigner de la bonne collaboration entre Russes et Burkinabè ; toute chose concourant à l’atteinte des objectifs fixés. Pour lui, il est d’un impératif que la Fédération de Russie et le Burkina Faso renforcent les liens de coopération pour « combattre le terrorisme qui n’épargne personne ».

Et d’ajouter, « nous avons le même combat et c’est certain que nous allons vaincre ce phénomène dans un futur très proche ». Une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes du terrorisme, particulièrement celles tombées tout récemment au Crocus City Hall, en Russie.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

