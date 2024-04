Sainte Rita Voyage : « Notre agence est un outil d’évangélisation » (Iréné Tiendrébéogo)

publicite

L’Agence Sainte Rita-Voyage (ASR-Voyage) a organisé une conférence de presse ce 1er avril 2024 à Ouagadougou pour présenter sa plate-forme ASR-Voyage, l’Agence de Voyage, mais aussi pour étaler leur programme de voyage pour cette année.

“Allez annoncer l’évangile! notre agence est un outil d’évangélisation. On menait les activités de pèlerinage avec les groupes de prières, les groupes de spiritualités et maintenant, elle existe de façon formelle en tant qu’agence depuis 2021”, a révélé Iréné Tiendrébéogo, promoteur de l’Agence Sainte Rita.

L’agence s’est donnée pour vocation d’accompagner les fidèles dans leur pèlerinage et leurs voyages spirituels, peu importe qu’ils soient en groupe, en couple ou en famille. « Nous avons voulu créer ce cadre là, pour mieux accompagner les fidèles chrétiens et tout ceux qui le veulent en terre sainte, étant donné que la terre sainte est dédiée à tout enfant de Dieu et non aux chrétiens seulement”, a ajouté Iréné Tiendrébéogo.

Jerusalem, Canada sur les grands sanctuaires Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal en Belgique/Italie/Merjugoje avec les lieux saints tels que Banneux, Medjugorie, Assise, San Giovanni Rotondo, Lourd, sont entre autres les destinations proposées par l’Agence Sainte Rita.

Mais pas que, elle organise des voyages dans les sanctuaires nationaux et compte faire la promotion des sanctuaires nationaux à l’extérieur.

Aussi, pour faciliter ses offres de services, l’Agence a mis en place une plate-forme en ligne. C’est le www.asritavoyages.com. Là, vous trouverez la géolocalisation de l’Agence à Ouagadougou, un contact WhatsApp pour assister les voyageurs partout dans leur pèlerinage, une présentation des voyages en cours et tous les autres services offerts par l’Agence. À la longue, les paiements se feront en ligne et bien d’autres services innovants seront ajoutés, a promis Iréné Tiendrébeogo.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

