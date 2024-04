Lutte contre le cancer du col de l’utérus : Le sport fortement conseillé

publicite

La Société de Gynécologues et Obstétriciens du Burkina (SOGOB) a organisé une randonnée pédestre au Parc urbain Bangr Weogo le samedi 30 mars 2024. Des femmes des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et journalistes étaient les invitées cibles à cette activité qui entre dans le cadre de la commémoration du 8 mars en différé de la SOGOB.

Le sport est essentiel pour la Santé en général, mais aussi pour la Santé sexuelle et reproductive. C’est le message principal qui a été véhiculé aux participants de cette activité sportive par le Pr Charlemagne Ouédraogo, président de la SOGOB. « Cette randonnée sportive s’inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 8 mars que nous avons organisées en décalé avec la participation forte des Forces de Défense et de Sécurité dans leur composante féminine et les femmes des médias », a dépeint Pr Charlemagne Ouédraogo.

En effet, a-t-il relaté, « cette année la SOGOB a décidé de célébrer les femmes FDS et les femmes des médias. C’est pour cela que nous avons organisé la campagne de dépistage hier contre le cancer du col de l’utérus et aujourd’hui nous levons la voix pour inviter les uns et les autres à pratiquer le sport pour lutter contre beaucoup de maladies en particulier le cancer ».

Il poursuit : « vous savez très bien que quand on fait le sport régulièrement on peut réduire le risque de 20% d’avoir le cancer du sein par exemple. Pratiquer le sport améliore la santé en général et en particulier la santé sexuelle et reproductive« . À l’en croire, le sport améliore même la vie et l’espérance de vie des personnes atteintes de cancer. Aussi a-t-il exhorté à une meilleure pratique du sport.

Ce n’est pas l’Inspectrice des Douanes, Kaboré/BASSINGA Diane Stéphanie, présidente des femmes douanières qui dira le contraire. Elle s’est fait siennes les recommandations du Professeur et des médecins spécialistes du sport qui sont venus apporter leur touche à cette randonnée pédestre.

« Comme les professionnels l’ont dit et comme la pratique nous le confirme, le sport est une chose très importante pour la santé des uns et des autres. Je félicite la SOGOB d’avoir eu cette initiative ».

La SOGOB, elle, n’entend pas s’arrêter en si bon chemin, « le prochain rendez-vous sera le mois d’octobre. Le mois d’octobre, communément appelé octobre rose, est consacré à la lutte contre le cancer du sein », a promis pour terminer le Pr Charlemagne Ouédraogo.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

