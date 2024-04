Élection : « A travers votre victoire, c’est la démocratie sénégalaise qui donne une belle leçon à toute l’Afrique » ( Eddie KOMBOIGO)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci un communiqué du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) sur les élections au Sénégal.

Après moults tractations, l’élection présidentielle sénégalaise a connu son épilogue le dimanche 24 mars 2024 avec la brillante élection du candidat de l’opposition Monsieur Bassirou Diomaye Faye.

La suite après cette publicité

Après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil Constitutionnel, je voudrais, au nom des militantes, militants et sympathisants du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), ainsi qu’à mon nom propre, féliciter vivement et sincèrement le nouveau président élu.

Monsieur le président, votre performance et cette victoire témoignent de la confiance et de la conviction que les citoyens sénégalais ont exprimée en vous portant à la plus haute responsabilité de votre pays. Ils croient et espèrent en votre capacité à maintenir haut le flambeau du modèle démocratique sénégalais tout en le perfectionnant par des reformes constructives comme vous les avez expliquées dans votre programme. Du reste, à travers votre victoire, c’est la démocratie sénégalaise qui donne une belle leçon à toute l’Afrique. L’espoir est permis !

Le peuple sénégalais ainsi que les peuples de la sous-région sont impatients de voir les promesses de votre programme de campagne se concrétiser et attendent beaucoup de votre gouvernance. Il est indéniable que vous avez suggéré une politique structurée qui a été acceptée par la majorité des sénégalais. Entre autres, vous vous êtes engagés pour la réconciliation nationale, pour une justice plus équitable et sociale, pour la restructuration des Institutions Républicaines et pour la conduite d’ambitieuses reformes de l’éducation et des enseignements pour les adapter aux attentes du peuple sénégalais.

Nous sommes à la fois admiratifs et optimistes quant à votre leadership et à votre jeunesse pour réaliser ces projets avec force et conviction afin de contribuer à améliorer significativement le quotidien de vos compatriotes.

J’ai conscience que votre tâche ne sera pas facile car la lutte pour la souveraineté exige un sacrifice de soi et de tous. Je vous adresse donc tous mes encouragements et mes vœux de succès.

Nous saluons votre sage décision de respecter les engagements de votre pays relatifs à la communauté internationale, aux Nations Unies, à l’Union Africaine et à la CEDEAO. Nous prenons actes de votre intention affirmée de demeurer membre de la CEDEAO au moment où elle connait une crise profonde. Nous ne doutons pas que vous y travaillerez à opérer les réformes profondes, constructives nécessaires pour l’intérêt supérieur de nos populations et de nos pays : la sous-région doit rester forte et unie, tout comme le continent africain afin de relever ensemble les défis de la sécurité, de la paix, de la stabilité et du développement.

Je suis certain, que vos efforts seront couronnés de succès.

Je voudrais également féliciter le président Macky Sall pour ses sages et courageuses décisions de respecter et faire respecter les décisions du Conseil Constitutionnel, et qui ont, indéniablement, permis de sauver l’exception démocratique sénégalaise qui a épargné la population sénégalaise des affres de l’instabilité politique d’une part, et qui passe pour exemple en Afrique d’autre part.

Nos félicitations vont également à l’ensemble des candidats, à la commission électorale et au peuple sénégalais pour la hauteur d’esprit, le respect des valeurs de la république et la bonne conduite des élections.

Je fais ici une mention spéciale aux forces de défense et de sécurité pour leur attitude républicaine !

J’invite par ailleurs les populations africaines à tirer leçon du Sénégal pour faire de nos pays, les meilleurs endroits sur terre où les libertés individuelles et collectives, la démocratie, la justice sociale, la tolérance seront garanties pour nous et pour les générations futures.

Vive la démocratie

Vive les peuples africains

Dieu bénisse le Sénégal

Dieu bénisse le Burkina Faso

Démocratie- Progrès- Justice

Ouagadougou, le 01 Avril 2024

Eddie KOMBOIGO

Président du Parti

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite